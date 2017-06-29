Ускорить выделение земли под технополис поручил премьер-министр Кыргызстана

Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня посетил ОАО «Бишкекский машиностроительный завод» и ГП «Бишкекский штамповочный завод».

Он подчеркнул, что для возобновления рентабельного и эффективного производства необходимо четко разделить управление и территории ОАО «БМЗ» и ГП «БШЗ», так как штамповочный завод имеет стратегический характер и является режимным объектом.

«Сегодня заводы испытывают финансовые затруднения, имеют многомиллионные задолженности и не могут реализовать свою готовую продукцию, находящуюся на складах. Бизнес-сообщество проявляет большой интерес, в связи с чем необходимо их четко разделить и определить территории ОАО «БМЗ» под реализацию промышленных проектов, в том числе и под технополис для легкой промышленности, а на ГП «БШЗ» сохранить режим секретности», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Премьер-министр поручил соответствующим госорганам оперативно решить вопрос с выделением земли на территории БМЗ под реализацию проекта «Технополис для текстильного и швейного производства».

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что с началом функционирования технополиса появится 10 тысяч новых рабочих мест, увеличится объем налоговых поступлений.

Технополис в Кыргызстане планируют построить последние несколько лет. В октябре 2016 года правительство поддержало инициативу легпрома о реализации данного инвестиционного проекта.