Банки разработали «кредитный продукт» для пострадавших от землетрясения

Банки разработали «кредитный продукт» для пострадавших в Чон-Алайском районе от недавнего землетрясения, произошедшего 3 мая в 11 утра в Таджикистане. Об этом сообщил глава правления «Айыл Банка» Мурат Акимов.

По его словам, 24 мая представители «Айыл Банка», «РСК Банка» и «Компаньона» выехали в зону бедствия для выработки решения по оказанию помощи пострадавшим от стихийного бедствия.

По результатам встречи нами выработан «кредитный продукт», где пострадавшие могут получить до 150 тысяч сомов сроком на три года с льготным периодом до шести месяцев по процентной ставке 15 процентов. Это будут беззалоговые кредиты для потребительских нужд. Мурат Акимов

Он также добавил, что на основании обращения двух пострадавших от землетрясения в рамках помощи им предоставили 12 месяцев отсрочки по основной сумме и приостановили начисление процентов для того, чтобы хозяйства пришли немного в себя.

«В настоящее время работа проводится индивидуально, и каждому пострадавшему нужно обратиться с заявлением в банк, где они имеют или хотят получить кредит. Каждое обращение будет рассматриваться индивидуально, так как условия жизни семей и их доход разные», — подчеркнул Мурат Акимов.