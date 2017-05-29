Теолог рассказал об опасной угрозе, которую «Кыргызстан уже прозевал»

«Сейчас есть более опасная угроза — и мы ее, к сожалению, прозевали — салафизация Кыргызстана», — заявил сегодня на заседании профильного комитета парламента теолог Кадыр Маликов.

«Она идет разными путями — как из Казахстана подпольным путем, так и через определенные центры. Два года назад парламент принял закон о безвизовом въезде с целью привлечения инвесторов для граждан стран Персидского залива. Миллионных инвестиций это не принесло. Но из стран Саудовской Аравии, Кувейта, Катара в частном порядке к нам приезжают туристы, среди которых обязательно присутствуют шейхи», — сказал он.

И они приезжают не просто так, а везут наличные деньги, квоты на обучение наших граждан в Мединском университете, который является центром подготовки кадров-ваххабитов. Кадыр Маликов

«Особенно на юге Кыргызстана началась явная салафизация. Вся наша молодежь уезжает на обучение в Мединский университет. Только один человек привозит более ста бесплатных квот», — отметил теолог.

На заседании обсуждают поправки в закон о свободе вероисповедания.