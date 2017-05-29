Патриарх Кирилл рассказал кыргызстанцам о свободе и нравственности

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал кыргызстанцам о свободе и нравственности.

Владыка задался вопросом, что такое совесть. «Это универсальное понятие. Совесть отзывается на конкретные вызовы. Они сформулированы в десяти заповедях. Когда мы обижаем или нас обижают, совесть подталкивает на определенные действия. Мы реагируем на эти вызовы. Как быть с нравственностью? Все законы вторичны по отношению к нравственности. Если законы расходятся с нравственными принципами, то мы их называем несправедливыми. Без нравственного чувства и свобода не работает», — сказал патриарх.

Он добавил, что тема ограничения человеческой свободы нравственностью очень актуальна. «На Западе принимаются законы, которые порывают с нравственностью. Это законы, поддерживающие гомосексуализм. Это и есть результат акцента на свободу при полном игнорировании нравственности. Если мы хотим быть свободными, строить свободное общество, мы никогда не должны разрывать свободу и нравственность. Я глубоко убежден, что этот соблазн и искушение, которые привели некоторые страны к принятию из ряда вон выходящих законов, пройдут», — отметил он.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл впервые посетил Кыргызстан. В Бишкеке он освятил Воскресенский собор.