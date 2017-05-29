Определена стоимость парковки по улице Шопокова в Бишкеке

Автоматизированный паркинг на улице Шопокова будет стоить 40 сомов за час. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе мэрии.

О дате запуска проекта в муниципалитете обещают проинформировать заранее.

Напомним, проект запускают на участке улицы Шопокова — от Московской до Жибек Жолу. Право на аренду земельных участков на улице Шопокова выиграл Сергей Попов.

Отмечается, что парковка не является охраняемой, в связи с чем парковщики не несут ответственности за сохранность автомобилей, а также находящегося в них имущества. По воскресеньям и нерабочим праздничным дням парковка осуществляется бесплатно. В рабочие дни парковка работает по предоплате. Первые 15 минут — бесплатно.