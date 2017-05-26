11:20
+24
USD 67.95
EUR 76.39
RUB 1.21
Общество

Суд по теракту в Посольстве КНР в Бишкеке готов огласить приговор

В Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное разбирательство по делу о теракте в Посольстве Китая в Кыргызстане.

После допроса подсудимых суд перешел к исследованию материалов и прению сторон.

Первым слово дали стороне обвинения, которая просит для подсудимого Исмаилова 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима и конфискацией имущества, Хикматилло Абдулажанову — 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима и с конфискацией имущества, а Мансировой — 12 лет тюрьмы с отбыванием в исправительной колонии.

Однако защита просит суд оправдать Абдулажанова в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Сам Абдулажанов сказал, что сообщил все как есть: «Прошу суд вынести справедливое и законное решение. У меня 9 детей».

Подсудимая Мансирова заплакала. Ее адвокат также просил оправдать подзащитную из-за отсутствия в ее действиях состава преступления. На следующей неделе суд, вероятно, вынесет решение.

Напомним, 30 августа 2016 года у Посольства Китая в Бишкеке прогремел взрыв. Пострадали два садовника посольства (граждане Кыргызстана), их госпитализировали с сотрясением мозга и ушибами.

Позже ГКНБ КР обнародовал имена подозреваемых в теракте.

Спецслужбы объявили в розыск трех человек, в числе которых представитель фирмы «Адал Тур» в Турции, 1987 года рождения, уроженец Ноокатского района Ошской области Мубарак Турганбаев. По их данным, именно Турганбаев координировал вопросы финансирования теракта. Бурханидин Жантораев также объявлен в розыск.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52779/
просмотров: 244
Версия для печати
Материалы по теме
На суд по делу Райкана Тологонова не явились потерпевшие
В суде по делу сотрудников АКС свидетели дают противоречивые показания
Суд по делу бывшего владельца издания «Вечерний Бишкек» отложен
Суд по делу племянника мэра Бишкека не могут начать уже месяц
Генпрокуратура передала дело Садыра Жапарова в суд
В суде по делу сотрудников АКС ГКНБ начался допрос свидетелей
Адвокаты Омурбека Текебаева опасаются, что процесс будет закрытым
Адвокаты Алмамбета Шыкмаматова подали кассационную жалобу
Судья по делу Шыкмаматова отказал адвокатам в ходатайстве
Адвокат Алмамбета Шыкмаматова усомнилась в оценке рыночной стоимости «Мерседеса»
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане девушка стала жертвой ошибки чиновников В Кыргызстане девушка стала жертвой ошибки чиновников
Первая леди Кыргызстана рассказала, где родила дочь Первая леди Кыргызстана рассказала, где родила дочь
Крушение &laquo;Боинга&raquo;. Как разделили деньги Крушение «Боинга». Как разделили деньги
Откуда президент Кыргызстана нашел 1&nbsp;миллиард сомов на&nbsp;дорогу Балыкчи&nbsp;&mdash; Корумду Откуда президент Кыргызстана нашел 1 миллиард сомов на дорогу Балыкчи — Корумду
Бизнес
Чиновники пытаются пользоваться админресурсом, но&nbsp;и&nbsp;это со&nbsp;временем исчезнет Чиновники пытаются пользоваться админресурсом, но и это со временем исчезнет
Темир Сариев расскажет в&nbsp;Китае о&nbsp;необходимости построения нового миропорядка Темир Сариев расскажет в Китае о необходимости построения нового миропорядка
&laquo;БТА Банк&raquo; выражает соболезнования Капару Исакову в&nbsp;связи с&nbsp;кончиной отца «БТА Банк» выражает соболезнования Капару Исакову в связи с кончиной отца
Открывайте новые страны с&nbsp;MegaCom Открывайте новые страны с MegaCom