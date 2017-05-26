Суд по теракту в Посольстве КНР в Бишкеке готов огласить приговор

В Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное разбирательство по делу о теракте в Посольстве Китая в Кыргызстане.

После допроса подсудимых суд перешел к исследованию материалов и прению сторон.

Первым слово дали стороне обвинения, которая просит для подсудимого Исмаилова 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима и конфискацией имущества, Хикматилло Абдулажанову — 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима и с конфискацией имущества, а Мансировой — 12 лет тюрьмы с отбыванием в исправительной колонии.

Однако защита просит суд оправдать Абдулажанова в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Сам Абдулажанов сказал, что сообщил все как есть: «Прошу суд вынести справедливое и законное решение. У меня 9 детей».

Подсудимая Мансирова заплакала. Ее адвокат также просил оправдать подзащитную из-за отсутствия в ее действиях состава преступления. На следующей неделе суд, вероятно, вынесет решение.

Напомним, 30 августа 2016 года у Посольства Китая в Бишкеке прогремел взрыв. Пострадали два садовника посольства (граждане Кыргызстана), их госпитализировали с сотрясением мозга и ушибами.

Позже ГКНБ КР обнародовал имена подозреваемых в теракте.

Спецслужбы объявили в розыск трех человек, в числе которых представитель фирмы «Адал Тур» в Турции, 1987 года рождения, уроженец Ноокатского района Ошской области Мубарак Турганбаев. По их данным, именно Турганбаев координировал вопросы финансирования теракта. Бурханидин Жантораев также объявлен в розыск.