Адвокат пожаловался в Совет судей на неправомерное решение судьи в деле о пытках

Адвокат Бактыбек Жумашев пожаловался в Совет судей на судью Свердловского суда Руслана Саткымбаева за неправомерное решение назначить комплексную экспертизу в деле о пытках. Об этом он рассказал ИА «24.kg».

По его словам, милиционеров Аламудунского РОВД судят за пытки в отношении его подзащитного Максата Балбаева. Юрист утверждает, что экспертиза подтвердила: показания из Балбаева выбивали. Он обратился в суд, чтобы в отношении его бывших коллег (Балбаев сам милиционер) приняли меры.

«Процесс уже подходит к концу, вина подсудимых доказана. Но судья назначает повторную экспертизу. Естественно, я обратился в Совет судей. Это неправомерное решение и предвзятое», — сказал Бактыбек Жумашев.

Отметим, 21 декабря по статье «Пытка» рассмотрели дело и в Джалал-Абадском областном суде, и милиционеров УВД города Кара-Куля признали виновными. Их приговорили к шести годам лишения свободы.