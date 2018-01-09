На Иссык-Куле задержали браконьера с милицейским удостоверением. Об этом сообщила пресс-служба Государственной инспекции КР по экологической и технической безопасности.

По ее данным, на рынке в селе Бостери Иссык-Кульской области задержали жителя села Корумду, незаконно торгующего рыбой. Нарушитель отказался подчиниться требованиям инспекторов, показывая удостоверение сотрудника внутренних дел. Позже выяснилось, что он офицер в отставке.

В целях предотвращения незаконной охоты и браконьерства Госэкотехинспекция регулярно проводит рейды. Данное дело находится на личном контроле директора инспекции.

Госэкотехинспекция вызвала местных сотрудников правохранительных органов. Собранные материалы переданы в Иссык-Кульский районный отдел внутренних дел для принятия мер в отношении нарушителя.