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Происшествия

На Иссык-Куле задержали браконьера с милицейским удостоверением

На Иссык-Куле задержали браконьера с милицейским удостоверением. Об этом сообщила пресс-служба Государственной инспекции КР по экологической и технической безопасности.

По ее данным, на рынке в селе Бостери Иссык-Кульской области задержали жителя села Корумду, незаконно торгующего рыбой. Нарушитель отказался подчиниться требованиям инспекторов, показывая удостоверение сотрудника внутренних дел. Позже выяснилось, что он офицер в отставке.

В целях предотвращения незаконной охоты и браконьерства Госэкотехинспекция регулярно проводит рейды. Данное дело находится на личном контроле директора инспекции.

Госэкотехинспекция вызвала местных сотрудников правохранительных органов. Собранные материалы переданы в Иссык-Кульский районный отдел внутренних дел для принятия мер в отношении нарушителя.
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