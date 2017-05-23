Более 13 миллионов сомов собрали пострадавшим на юге Кыргызстана

Более 13 миллионов сомов собрали пострадавшим от стихийных бедствий в Узгенском и Чон-Алайском районах Ошской области. Данные за 23 мая по состоянию на 13.00 представили в МЧС.

В том числе на счет для пострадавшего населения в Чон-Алайском районе от землетрясения поступило 7 миллионов 204,5 тысячи сомов. На счет для пострадавших от оползня в селе Аюу айыльного аймака Зергер Узгенского района — 4 миллиона 894,6 тысячи сомов. На счет для пострадавших от оползня в айыльном аймаке Жалпак-Таш Узгенского района — 1 миллион 206,3 тысячи сомов.

Желающие оказать помощь с реквизитами могу ознакомиться здесь.