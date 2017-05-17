В Джалал-Абаде задержаны оборотни в погонах

В Джалал-Абаде в результате спецоперации Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и службы собственной безопасности МВД КР задержаны два наркоторговца и сотрудники милиции. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

По ее данным, у задержанных изъято 4 килограмма 754 грамма опия.

«В ходе разработки и оперативных мер задержан заместитель начальника Ала-Букинского РОВД по оперативной работе К.Б., 1971 года рождения, и сотрудник Общественного объединения «Против коррупции», проживающий в Джалал-Абаде, Т.Н., 1973 года рождения», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 247 часть 3 (незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконные производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов) УК КР.

В настоящее время уголовное дело расследует отдел ГСУ МВД (г. Ош). Заместитель начальника Ала-Букинского РОВД уволен из ОВД.