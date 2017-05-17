19:38
+21
USD 67.74
EUR 74.82
RUB 1.20
Общество

В Джалал-Абаде задержаны оборотни в погонах

В Джалал-Абаде в результате спецоперации Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и службы собственной безопасности МВД КР задержаны два наркоторговца и сотрудники милиции. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

По ее данным, у задержанных изъято 4 килограмма 754 грамма опия.

«В ходе разработки и оперативных мер задержан заместитель начальника Ала-Букинского РОВД по оперативной работе К.Б., 1971 года рождения, и сотрудник Общественного объединения «Против коррупции», проживающий в Джалал-Абаде, Т.Н., 1973 года рождения», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 247 часть 3 (незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконные производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов) УК КР.

В настоящее время уголовное дело расследует отдел ГСУ МВД (г. Ош). Заместитель начальника Ала-Букинского РОВД уволен из ОВД.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52004/
просмотров: 414
Версия для печати
Материалы по теме
Имя погибшего милиционера увековечено на мемориальной доске
В Турции задержаны 22 кыргызстанки, предоставлявшие интимные услуги
Задержаны охотники — нарушители госграницы
Задержан водитель, сбивший насмерть подростка
В Кыргызстане задержаны нарушители госграницы
Суд по делу сотрудников АКС ГКНБ вновь приостановили
Сотрудниками Соцфонда, получавшими деньги умершей женщины, займется милиция
Водитель, чуть не сбивший мужчину и девочку, торопился в роддом
Неделя-24: что вы могли пропустить
Задержанный в Подмосковье Аброр Азимов признал свою вину
Популярные новости
Текебаев написал доклад в&nbsp;СИЗО и&nbsp;передал его для ознакомления на&nbsp;волю Текебаев написал доклад в СИЗО и передал его для ознакомления на волю
&laquo;Мои 24&raquo;. Один день из&nbsp;жизни работников кладбища «Мои 24». Один день из жизни работников кладбища
Какие объекты нельзя открывать в&nbsp;жилых многоквартирных домах Какие объекты нельзя открывать в жилых многоквартирных домах
У&nbsp;кыргызстанцев появилась возможность проверить прописку в&nbsp;режиме онлайн У кыргызстанцев появилась возможность проверить прописку в режиме онлайн
Бизнес
Beeline поддержит стартаперов Кыргызстана на&nbsp;инвест-шоу Akkula-Tank Beeline поддержит стартаперов Кыргызстана на инвест-шоу Akkula-Tank
Выиграй один из&nbsp;трех смартфонов от&nbsp;MegaCom! Выиграй один из трех смартфонов от MegaCom!
Мобильный оператор О! подарит iPhone 7 победителю конкурса #МарафонПодарков2017 Мобильный оператор О! подарит iPhone 7 победителю конкурса #МарафонПодарков2017
Сборная О! завоевала &laquo;бронзу&raquo; Кубка ГАС-2017 по&nbsp;мини-футболу Сборная О! завоевала «бронзу» Кубка ГАС-2017 по мини-футболу