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Общество

Кыргызстан не отдает детей на усыновление однополым семьям за рубеж

Кыргызстан не отдает детей на усыновление однополым семьям за рубеж. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила начальник управления по защите семьи и детей Министерства труда и социального развития Жаныл Джумабаева.

По ее словам, на международное усыновление могут передавать как здоровых, так и детей с ограниченными возможностями.

За три последних года из 66 усыновленных иностранными гражданами 95 процентов детей имеют врожденные патологии. Всем им оказывают качественную медицинскую помощь. В основном иностранцы усыновляют детей школьного возраста, которые более шести лет прожили в интернатных учреждениях и не были усыновлены нашими гражданами. Все они зарегистрированы в посольствах КР. Нам своевременно предоставляют отчеты о жизни детей.

Жаныл Джумабаева

«Дети получают гражданство страны их родителей-усыновителей, но при этом сохраняют гражданство КР до 18 лет. За последние три года детей усыновили граждане США, Финляндии, Швеции», — отметила она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51950/
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