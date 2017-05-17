В городе Кадамджае четвертый день питьевую воду доставляют пожарные машины

В городе Кадамджае Баткенской области Кыргызстана четвертый день отсутствует питьевая вода и ее доставляют пожарные машины. Об этом ИА «24.kg» сообщили в общественном объединении «Кадамжай жаштары».

По их данным, причина отсутствия воды — выход из строя водопроводных труб, которые не менялись много лет.

Информацию подтвердил глава Кадамджайской районной государственной администрации Акрам Мадумаров. «Прорыв трубы был в трех местах, ремонт уже завершили и сегодня с 6 утра дали воду», — сказал глава района.

Однако, по его словам, в городе проблема с водой стоит очень серьезно. «Город Кадамджай районного подчинения, население 12 тысяч человек, проблема с водой есть, потому что трубы еще с советских времен, они уже изжили все нормы», — отметил он.

Еще одной проблемой, из-за чего затягивается капитальный ремонт системы водоснабжения, является «кризис власти», пояснил Акрам Мадумаров.

«В 2016 году 15 декабря были выборы в местный городской кенеш, но из-за отсутствия кворума с февраля не могут избрать мэра, депутаты самораспустились, и следующие выборы назначены на 28 мая», — отметил глава района.

По его словам, есть исполняющий обязанности мэра, но нерешенность вопроса с назначением главы города, депутатов отрицательно влияет на решение коммунальных вопросов.

Аким рассказал, что годовой бюджет города около 60 миллионов сомов, и они своими силами не в состоянии решить вопрос капитального ремонта системы водоснабжения.

По словам главы района, городские власти еще не разработали проект улучшения водоснабжения, чтобы получить финансирование через департамент водоснабжения Госстроя.