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Общество

Выборы президента Кыргызстана могут состояться 15 октября 2017 года

Если парламент примет Конституционный закон «О внесении изменений в Конституционный закон КР «О выборах президента КР и депутатов ЖК», то выборы главы государства состоятся 15 октября 2017 года. Об этом на заседании комитета по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша сказал депутат Алмамбет Шыкмаматов.

Он поинтересовался у представителя Центризбиркома, успеет ли ЦИК, если выборы будут назначены на 15 октября, провести все необходимые выборные процедуры до 1 декабря 2017 года.

«За 45 дней такие процедуры, как инаугурация, подсчет голосов, возможные судебные иски, успеете провести или нужно передвинуть выборы на 1 октября?» — спросил Алмамбет Шыкмаматов.

Как рассказал член ЦИК Абдыжапар Бегматов, если согласно законопроекту выборы передвинут на 15 октября, то после них Центризбирком в течение 20 дней должен подвести итоги голосования, и до 1 декабря будет возможность подвести итоги выборов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51806/
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