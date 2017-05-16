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Общество

Реконструкция и модернизация Токтогульской ГЭС завершатся в 2023 году

Работы по реконструкции и модернизации гидроэлектростанции разделены на три части и завершатся в 2023 году. Об этом на выездной комиссии Жогорку Кенеша по ТЭК на Токтогульской ГЭС рассказал генеральный директор ОАО «ЭС» Таалайбек Толубаев.

По его словам, сейчас проходит первая фаза — замена кабелей и трансформаторов.

«На все это планируется потратить $55 миллионов. Завершится первая часть работ до июля», — сообщил он.

Таалайбек Толубаев сообщил, что со 2 июня параллельно начнется вторая фаза работ, и завершится она в ноябре 2017 года. На эти работы предусмотрено $210 миллионов ($100 миллионов выделено Евразийским банком развития, $110 — Азиатским банком развития).

Эти деньги пойдут на замену агрегатов и основного трансформатора. Тендер по закупке трансформатора выиграла китайская компания. А по закупке кабелей — южнокорейская.

На третью, завершающую фазу работ потребуется $150 миллионов. Из них $25 миллионов мы должны добавить из собственных средств.

Таалайбек Толубаев

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51799/
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