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Общество

В Бишкеке пройдет агропромышленная выставка «Айыл-АГРО»

На Старой площади Бишкека пройдет двухдневная агропромышленная выставка «Айыл-АГРО-2017». Об этом ИА «24.kg» сообщили ее организаторы.

«Выставка пройдет с 17 по 19 мая. На ней представят свыше ста единиц сельскохозяйственной техники. Для участия и ознакомления с экспонатами приглашены сельскохозяйственные товаропроизводители, крестьяне, работники сельских управ и районных администраций из всех областей республики, послы ряда стран. Ожидается, что аграрии заинтересуются современной сельхозтехникой и заключат контракты на ее приобретение», — сообщили организаторы.

По их данным, Кыргызстан представлен национальной экспозицией семи регионов и двух городов, которая продемонстрирует инвестиционный потенциал и национальный колорит страны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51743/
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