09:25
+26
USD 67.69
EUR 73.86
RUB 1.19
Общество

Биометрический паспорт содержит ключ от электронной цифровой подписи

Новые идентификационные карты содержат электронный чип, в котором записаны персональные и биометрические данные владельца, а также электронная подпись, равноценная собственноручной. Об этом сообщила пресс-служба Государственной регистрационной службы Кыргызстана.

Таким образом, все граждане, получившие новые ID-карты, будут иметь возможность пользоваться различными видами электронных услуг, основанных на применении электронной подписи.

«Каждый гражданин при получении паспорта образца 2017 года автоматически получит бесплатно ключи ЭЦП со сроком действия три года. После его истечения новую электронную подпись можно получить в любом ЦОНе. Для юридических лиц стоимость электронной подписи снизится и составит 300 сомов в год», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51104/
просмотров: 83
Версия для печати
Материалы по теме
ГРС Кыргызстана признает, что не справляется с выдачей паспортов нового образца
В паспортных столах Кыргызстана ажиотаж из-за новых ID-карт
По каким паспортам кыргызстанцы смогут голосовать, рассказали в ГРС
Кыргызстанцы не будут брать дополнительные справки при получении паспорта
Сегодня в рубрике «Официально»
Алмазбек Атамбаев: Биометрические паспорта обеспечат транспарентность выборов
Генпрокуратура в 2016 году возбудила 30 уголовных дел по действиям нотариусов
ГРС.kg: вседозволенность на грани шапито
Неделя-24: что вы могли пропустить
Правительство Кыргызстана разорвало контракт с изготовителем диппаспортов
Популярные новости
Чолпон Джакупова не&nbsp;изменит своего мнения о&nbsp;президенте Чолпон Джакупова не изменит своего мнения о президенте
ГУВД Бишкека предоставит охрану родственникам пострадавших в&nbsp;ДТП школьников ГУВД Бишкека предоставит охрану родственникам пострадавших в ДТП школьников
Президент Кыргызстана нашел в&nbsp;Бишкеке новые парки Президент Кыргызстана нашел в Бишкеке новые парки
Генпрокуратура подала пятый иск к&nbsp;Zanoza о&nbsp;защите чести и&nbsp;достоинства президента Генпрокуратура подала пятый иск к Zanoza о защите чести и достоинства президента
Бизнес
&laquo;Город 312&raquo;: Мобильный оператор О! любит инновации и&nbsp;всегда пробует что-то новое «Город 312»: Мобильный оператор О! любит инновации и всегда пробует что-то новое
MegaCom поздравил ветеранов с&nbsp;Днем Великой Победы! MegaCom поздравил ветеранов с Днем Великой Победы!
Приложение O!TV&nbsp;теперь доступно на&nbsp;телевизорах с&nbsp;функцией Smart TV Приложение O!TV теперь доступно на телевизорах с функцией Smart TV
Напротив ТЭЦ открылся новый гипермаркет Globus Напротив ТЭЦ открылся новый гипермаркет Globus