Биометрический паспорт содержит ключ от электронной цифровой подписи

Новые идентификационные карты содержат электронный чип, в котором записаны персональные и биометрические данные владельца, а также электронная подпись, равноценная собственноручной. Об этом сообщила пресс-служба Государственной регистрационной службы Кыргызстана.

Таким образом, все граждане, получившие новые ID-карты, будут иметь возможность пользоваться различными видами электронных услуг, основанных на применении электронной подписи.

«Каждый гражданин при получении паспорта образца 2017 года автоматически получит бесплатно ключи ЭЦП со сроком действия три года. После его истечения новую электронную подпись можно получить в любом ЦОНе. Для юридических лиц стоимость электронной подписи снизится и составит 300 сомов в год», — говорится в сообщении.