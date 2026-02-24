21:49
Общество

Мэр Бишкека раскритиковал подрядчиков, самовольно изменивших проект дороги

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев встретился с жителями Октябрьского района по вопросу строительства участка улицы Ахунбаева от улицы Ауэзова до Восточной объездной дороги. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, глава города высказал замечание подрядной организации, которая самостоятельно дважды вносила изменения в проект, тем самым вызвав недовольство горожан.

«Айбек Джунушалиев отметил, что подобные действия недопустимы, что каждый проект должен проходить установленную процедуру согласования, доводиться до сведения заказчика и только после этого могут начинаться работы. Важно строго соблюдать принципы справедливости и проводить работы исключительно в рамках законодательства», — говорится в сообщении.

По итогам глава столицы предложил решение, которое учитывает интересы всех сторон, включая ГУ «Унаа» и жителей Бишкека. Подрядной организации поручено совместно в кратчайшие сроки подготовить обновленный проект строительства дороги.

