В Балыкчи прошел рейд «Улица»

В городе Балыкчи провели профилактическое мероприятие «Көчө» («Улица»), направленное на поддержание общественного порядка и обеспечение безопасности граждан.

Как сообщили в милиции, в ходе операции сотрудники проводят разъяснительные и профилактические беседы с гражданами, находящимися на улицах в состоянии алкогольного опьянения.

Фото УВД

Также сотрудники Балыкчинского городского отдела внутренних дел при необходимости передают таких граждан их родственникам либо размещают в специальных приютах.

Отмечается, что цель профилактического мероприятия — обеспечение общественного порядка в общественных местах, повышение безопасности граждан и предупреждение различных правонарушений.