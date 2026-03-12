19:45
Происшествия

В Балыкчи прошел рейд «Улица»

В городе Балыкчи провели профилактическое мероприятие «Көчө» («Улица»), направленное на поддержание общественного порядка и обеспечение безопасности граждан.

Как сообщили в милиции, в ходе операции сотрудники проводят разъяснительные и профилактические беседы с гражданами, находящимися на улицах в состоянии алкогольного опьянения.

УВД
Фото УВД

Также сотрудники Балыкчинского городского отдела внутренних дел при необходимости передают таких граждан их родственникам либо размещают в специальных приютах.

Отмечается, что цель профилактического мероприятия — обеспечение общественного порядка в общественных местах, повышение безопасности граждан и предупреждение различных правонарушений.
