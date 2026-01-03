18:50
В столице будут закрыты для проезда некоторые отрезки улиц

В Бишкеке проводятся работы по строительству канализационных сетей на улицах Куликовская, Славянская и на переулке Рыбинский. Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.

В связи с этим, с 4 по 5 января 2026 года, будет временно закрыт для движения отрезок улицы Буденного от проспекта Жибек Жолу до БЧК. В указанный период на данном участке будут проводиться работы по строительству канализации.

Средняя ширина траншеи составит 1,2 метра. Работы проводятся управлением капитального строительства мэрии Бишкека, подрядной организацией выступает ОсОО «Агат КЖ-Строй».
В столице будут закрыты для проезда некоторые отрезки улиц
