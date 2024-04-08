До Орозо айта осталось два дня. Успейте выплатить фитр-садаку

До окончания священного месяца Рамазан остается два дня. 10 апреля в Кыргызстане отметят Орозо айт.

Редакция 24.kg напоминает о милостыне фитр садака — пожертвовании, которое выплачивают в месяц Рамадан. Милостыню нужно успеть отдать до начала праздничного намаза в Орозо айт, так как смысл в том, чтобы по окончании поста и на праздник айт у малоимущих на столах тоже была праздничная еда.

Кстати, фитр садака можно выплатить и не дожидаясь праздничного дня – в любой день Рамазана.

В этом году с каждого человека фитр-садака составляет 1,6 килограмма пшеницы (50 сомов), изюма (680 сомов), муки (75 сомов) или 3,2 килограмма ячменя (85 сомов), фиников (850 сомов).

Как известно, фитр-садака можно пожертвовать суммой по стоимости этих продуктов.

В ДУМК отмечают, что цены на продукты нестабильны, поэтому необходимо ориентироваться на их вес.