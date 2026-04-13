22:00
USD 87.45
EUR 102.22
RUB 1.14
Общество

На Иссык-Куле построили защитную дамбу от прорыва горного озера Зындан

В селе Туура-Суу Тонского района Иссык-Кульской области построена защитная дамба от прорыва горного озера Зындан. Об этом сообщает МЧС.

По его данным, дамбу протяженностью 284 метра построил межрегиональный центр по защите территорий МЧС. Финансирование обеспечено проектом ЮНЕСКО, направленным на повышение устойчивости населения Центральной Азии к рискам, связанным с изменением климата.

В последние годы таяние ледников и увеличение количества озер усиливают риск их прорыва, что создает серьезную угрозу для населения, инфраструктуры и источников средств к существованию в горных районах. В этих условиях построенная селезащитная дамба играет важную роль в защите села Туура-Суу и прилегающих территорий от селевой опасности.
просмотров: 416
Версия для печати
Популярные новости
13 апреля, понедельник
21:55
Бывшего замглавы ГКНБ Даниэля Рысалиева отпустили под домашний арест Бывшего замглавы ГКНБ Даниэля Рысалиева отпустили под д...
21:44
Продление улицы Минжилкиева. Строительство профинансирует университет «Манас»
21:43
В Бишкеке пройдет премьера ленты «Gallops: Кыргызстан — сердце Центральной Азии»
21:42
Дома для медиков и встреча с жителями. Визит президента в Чон-Алайский район
21:25
Визит главы Казахстана в Узбекистан. Президентов охраняли с необычным оружием