На Иссык-Куле построили защитную дамбу от прорыва горного озера Зындан

В селе Туура-Суу Тонского района Иссык-Кульской области построена защитная дамба от прорыва горного озера Зындан. Об этом сообщает МЧС.

По его данным, дамбу протяженностью 284 метра построил межрегиональный центр по защите территорий МЧС. Финансирование обеспечено проектом ЮНЕСКО, направленным на повышение устойчивости населения Центральной Азии к рискам, связанным с изменением климата.

В последние годы таяние ледников и увеличение количества озер усиливают риск их прорыва, что создает серьезную угрозу для населения, инфраструктуры и источников средств к существованию в горных районах. В этих условиях построенная селезащитная дамба играет важную роль в защите села Туура-Суу и прилегающих территорий от селевой опасности.