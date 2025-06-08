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Общество

Против оползней и подтоплений. МЧС укрепляет берега реки Талас и строит дамбу

В Манасском районе Таласской области ведутся работы по укреплению берега реки Талас. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Отмечается, что в рамках плана по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций начато строительство дамбы на левом берегу реки Талас, протекающей через село Уч-Коргон Манасского района.

Также ведутся работы по берегоукреплению и предотвращению опасности подтоплений и оползней.

Планируется, что протяженность дамбы составит 220 метров.

Кроме того, проводится механическая очистка последствий от паводка в селе Чеч-Добо.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331885/
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