Для защиты от селей. В Ноокатском районе Ошской области ремонтируют дамбы

В Ноокатском районе Ошской области ремонтируют дамбы для защиты от селей.

В Минсельхозе напомнили, что в этом году в результате обильных дождей шесть раз затопило канал «Сапарбаев-1» на участке Кок-Жар Ноокатского районного управления водного хозяйства. Из-за этого плотины были разрушены.

Фото Минсельхоза. В Ноокатском районе Ошской области ремонтируют дамбы

В целях беспрерывного обеспечения поливной водой фермеров к весенним полевым работам на данный момент ведется ремонт 12 плотин.

Если раньше дамба на участке Кок-Жар была шириной четыре метра, то сейчас ее расширяют до 12 метров.

Канал «Сапарбаев-1» обеспечивает поливной водой в общей сложности 3,5 тысячи гектаров посевных площадей.