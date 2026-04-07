В Бишкеке открывается выставка Жумабүбү Артыкбаевой «Наследие вечности»

9 апреля в Кыргызском национальном музее изобразительного искусства открывается персональная выставка художницы Жумабүбү Артыкбаевой «Наследие вечности». Об этом сообщили в музее.

По его данным, Жумабүбү Артыкбаева выросла в атмосфере кыргызских традиций, и воспоминания детства стали неиссякаемым источником ее творчества.

Экспозиция охватывает живопись, а также уникальные декоративные работы из шерсти и чия — традиционных кыргызских материалов, которые художница возрождает и переосмысляет в современном художественном пространстве. Каждое произведение — это диалог между древней культурой и сегодняшним днем, между личной памятью и общечеловеческими ценностями. На выставке будут представлены 100 работ в технике живописи, прикладного искусства и инсталляций.

Шырдаки, алакийизы и циновки из чия, изготовленные по традиционным технологиям в новых интерпретациях, соседствуют с живописными полотнами. Произведения показывают особенность культуры, традиций, обычаев, языка, одежды и красоту природы. Выставка очень интересна и богата духовными ценностями.