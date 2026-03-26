Общество

Рубль уверенно дорожает, немного выросли доллар и евро. Курс валют на 26 марта

Фото из интернета. С начала недели российская валюта прибавила в цене 4,77 процента

Большинство основных валют продолжили рост по отношению к сому. Российский рубль дорожает заметнее всего — за сутки он прибавил еще 1,32 процента. Евро и доллар США также немного укрепили позиции, курс тенге остался неизменным, а китайский юань подешевел. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,4492 сома (рост на 0,0008 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,37 сома, продажа — 87,79 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 101,4629 сома (рост на 0,1 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,67 сома, продажа — 101,65 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,0825 сома (рост на 1,32 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,062 сома, продажа — 1,095 сома.

Казахстанский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1815 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1608 сома, продажа — 0,1897 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,6774 сома (снижение на 0,12 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,5 сома, продажа — 13,15 сома.

  • Четвертую интервенцию в 2026 году Нацбанк провел 10 марта. Всего он реализовал $140 миллионов. Объем продаж с начала года составил $546,55 миллиона.

  • В 2025 году НБ КР провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов Нацбанк не проводил.

  • В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/367481/
просмотров: 365
Версия для печати
