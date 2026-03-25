19:56
USD 87.45
EUR 101.46
RUB 1.08
Общество

В ГКНБ Кыргызстана внесли ясность в вопрос кадровых решений в силовом блоке

В последнее время в информационном пространстве и соцсетях распространяются публикации, содержащие критику кадровых решений в силовом блоке Кыргызстана. В связи с появлением непроверенных сведений Государственный комитет национальной безопасности считает необходимым внести ясность и представить официальную позицию.

«В ряде материалов делаются голословные утверждения о наличии «политических амбиций» и закулисном влиянии отдельных должностных лиц. Такие заявления не подкреплены какими-либо доказательствами. Авторы публикаций ссылаются на анонимные источники, что не соответствует принципам достоверной журналистики и ставит под сомнение объективность приведенной информации», — говорится в сообщении.

ГКНБ подчеркивает, что все кадровые назначения в госорганах осуществляются строго в соответствии с установленным законодательством порядком. При принятии решений в обязательном порядке учитываются профессиональный опыт кандидатов, уровень их образования, а также деловые и морально-нравственные качества. Выводы о якобы «несоответствии» занимаемым должностям без приведения конкретных фактов являются необоснованными.

«В этой связи ГКНБ призывает представителей СМИ и пользователей соцсетей опираться исключительно на проверенную информацию из официальных источников. Распространение неподтвержденных заявлений вводит общественность в заблуждение и наносит ущерб авторитету государственных институтов. ГКНБ подтверждает приверженность принципам открытости. Мы убеждены, что конструктивный и честный диалог возможен только на основе фактов, а не анонимных предположений», — резюмировали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/367448/
просмотров: 255
Версия для печати
Материалы по теме
ГКНБ КР задержал находившегося в розыске гендиректора OAO «Оргтехстрой»
Депутат айыльного кенеша попался на подпольном казино — изъяли деньги и технику
В Кыргызстане открыли Центр информационной безопасности при ГКНБ
В Кыргызстане задержан особо опасный преступник, разыскиваемый Интерполом
С Ташиева взяли подписку о неразглашении после пятичасового допроса
Деньги «для государства» присваивали: в ГКНБ завели дело о коррупции
Глава ГКНБ: Идет «чистка» кадров и прекратили проверки бизнеса
Канал незаконной миграции выявили в Кыргызстане
ГКНБ КР опроверг распространяемый в Сети «документ» о финансовых переводах
Сотрудник ГКНБ КР задержан за злоупотребление должностным положением
Популярные новости
В Бишкеке в начале недели будут дожди. Прогноз погоды на 23-25 марта
Пять казанов бешбармака и 100-метровый чучук приготовили в Нарыне к Ноорузу
Бесплатная замена бессрочных водительских прав завершится 31 марта
Ленинский райсуд оставил открытым вопрос об освобождении Махабат Тажибек кызы
Бизнес
«ИННОПРОМ. Центральная Азия» соберет лидеров промышленности в Узбекистане
Жилье мечты — как быстро его купить или построить
Регистрация на ОРТ: как быстро оплатить взнос через MegaPay
Spring Festival в Royal Central Park: более 5 тысяч гостей и фейерверк-шоу
25 марта, среда
19:43
В ГКНБ Кыргызстана внесли ясность в вопрос кадровых решений в силовом блоке
19:25
Сборная КР по футболу лишилась двух игроков перед игрой с Экваториальной Гвинеей
19:06
Садыр Жапаров принял гендиректора швейцарской компании SICPA SA. Что обсуждали
19:03
Вопросы региональной повестки обсудили главы МИД Кыргызстана и Узбекистана
18:40
В Кыргызстане создадут промзоны: как будут работать новые площадки