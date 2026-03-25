В ГКНБ Кыргызстана внесли ясность в вопрос кадровых решений в силовом блоке

В последнее время в информационном пространстве и соцсетях распространяются публикации, содержащие критику кадровых решений в силовом блоке Кыргызстана. В связи с появлением непроверенных сведений Государственный комитет национальной безопасности считает необходимым внести ясность и представить официальную позицию.

«В ряде материалов делаются голословные утверждения о наличии «политических амбиций» и закулисном влиянии отдельных должностных лиц. Такие заявления не подкреплены какими-либо доказательствами. Авторы публикаций ссылаются на анонимные источники, что не соответствует принципам достоверной журналистики и ставит под сомнение объективность приведенной информации», — говорится в сообщении.

ГКНБ подчеркивает, что все кадровые назначения в госорганах осуществляются строго в соответствии с установленным законодательством порядком. При принятии решений в обязательном порядке учитываются профессиональный опыт кандидатов, уровень их образования, а также деловые и морально-нравственные качества. Выводы о якобы «несоответствии» занимаемым должностям без приведения конкретных фактов являются необоснованными.

«В этой связи ГКНБ призывает представителей СМИ и пользователей соцсетей опираться исключительно на проверенную информацию из официальных источников. Распространение неподтвержденных заявлений вводит общественность в заблуждение и наносит ущерб авторитету государственных институтов. ГКНБ подтверждает приверженность принципам открытости. Мы убеждены, что конструктивный и честный диалог возможен только на основе фактов, а не анонимных предположений», — резюмировали в ведомстве.