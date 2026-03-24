МЧС предупреждает: в горных районах Кыргызстана возможны сели, оползни и лавины

С 25 по 31 марта в связи с неустойчивой погодой и ожидаемыми осадками в горных и предгорных районах республики ожидается активизация опасных природных процессов. Об этом сообщает МЧС.

На участках автомобильных дорог страны, в частности:

на трассе Бишкек — Ош на 9-м, 86-87-м, 90-94-м, 96-107-м, 110-138-м, 160-216-м, 216-285-м, 342-348-м, 355-362-м, 370-м, 400-441-м километрах;

на дороге Балыкчи — Ананьево — Каракол на 28-36-м, 101-220-м километрах;

на трассе Балыкчи — Боконбаево — Каракол на 64-120-м километрах;

на дороге Бишкек — Торугарт на 56-м, 111-117-м, 119-122-м, 125-м, 130-134-м километрах;

на трассе Каракол — Энильчек на 8-м, 38-м, 45-97-м километрах;

на дороге Барскоон — Ак-Шыйрак на 57-70-м, 70-208-м километрах;

на трассе Бишкек — Торугарт на 289-293-м, 297-313-м, 321-м, 351-354-м, 355-м, 400-м, 411-м, 417-м, 423-м, 429-430-м, 433-м, 452-м, 458-м, 468-м километрах;

на дороге Арал — Мин-Куш на 1-7-м, 17-36-м километрах;

на трассе Нарын — Баетово на 97-98-м, 100-105-м километрах;

на дороге Ак-Тал — Казарман на 2-м, 5-м, 67-94-м километрах;

на трассе Кочкор — Арал — Тоо-Ашуу на 107-м, 146-156-м километрах;

на дороге Балыкчи — Казарман — Джалал-Абад на 326-349-м километрах;

на трассе Ош — Раззаков на 78-м, 125-138-м, 149-190-м, 337-354-м километрах;

на дороге Раззаков — Андарак — Кок-Таш на 0-19-м, 25-27,3-м километрах;

на трассе Кайрагач — Кулунду — Арка на 5-7-м километрах;

на дороге Барпы — Ийри-Суу — Узген на 14-16-м километрах;

на трассе Ош — Сары-Таш — Иркештам на 10-15-м, 69-74-м, 95-96-м, 163-167-м, 165-м, 170-178-м, 171-172-м, 176-177-м, 184-240-м километрах;

на дороге Сары-Таш — Дароот-Коргон — Карамык на 7-15-м, 30-50-м, 54-м, 60-89-м, 97-97,3-м, 98-м, 101-113-м, 120-133-м километрах;

на трассе Гульча — Кызыл-Суу на 8-11-м, 12-17-м километрах;

на дороге Культцентр — Чогем — Загара на 3-6-м, 11-14-м километрах;

на трассе Культцентр — Кичик-Алай на 2-3-м, 2-6-м, 3-3,5-м, 6-6,1-м, 6-6,5-м, 8-9-м, 10-13-м, 11-14-м, 14-15-м километрах;

на дороге Ак-Терек — Папан — Кожо-Келен на 37-39-м, 45-48-м, 57-60-м километрах;

на трассе Жаны-Арык — Кызыл-Суу на 13-28-м километрах;

на дороге Мырза-Аке — Кара-Шоро на 30-37-м, 41-60-м километрах;

на трассе Мырза-Аке — Кара-Кульджа — Кок-Арт на 40-100-м, 50-114-м, 64-68-м, 74-75-м, 81-83-м, 85-88-м, 90-м, 97-98-м, 100-105-м, 110-114-м, 120-125-м километрах;

на дороге Дароот-Коргон — Чак — Жаш-Тилек на 0-3-м, 1-2-м километрах.

МЧС направило соответствующим госорганам и местным властям специальные уведомления о необходимости предупреждения чрезвычайных ситуаций и усиления мер безопасности.

Ведомство призывает граждан временно воздержаться от отдыха в горной местности и строго соблюдать меры безопасности при дальних поездках.