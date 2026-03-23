Штормовое предупреждение: на перевалах Кыргызстана ожидаются лавины и гололед

В Кыргызстане сохраняется угроза схода снежных лавин в горных районах. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций.
По данным ведомства, с 24 по 28 марта в связи с неустойчивой погодой ожидаются лавины и метели на ряде автодорог:
- Бишкек — Ош (121-138 километры—перевал Тоо-Ашуу, 198-255 километры— ущелье Чычкан, перевал Ала-Бель);
- Ала-Бука — Каныш-Кыя (68-74 и 88-95 километры — перевал Чапчыма);
- Красная-Горка — Ак-Таш (0-2 километры);
- Бишкек — Нарын — Торугарт (292-305 километры— перевал Долон);
- Балыкчи — Казарман — Манас (201-205, 260-290, 326-349 километры— перевал Кок-Арт).
Также на указанных участках ожидается гололед и снежные заносы.
В МЧС предупреждают о необходимости соблюдать дистанцию между автомобилями не менее 500 метров.
В случае чрезвычайных ситуаций граждан просят звонить по номеру 112 и по возможности воздержаться от дальних поездок.