Штормовое предупреждение: на перевалах Кыргызстана ожидаются лавины и гололед

В Кыргызстане сохраняется угроза схода снежных лавин в горных районах. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций.

По данным ведомства, с 24 по 28 марта в связи с неустойчивой погодой ожидаются лавины и метели на ряде автодорог:

Бишкек — Ош (121-138 километры—перевал Тоо-Ашуу, 198-255 километры— ущелье Чычкан, перевал Ала-Бель);

Ала-Бука — Каныш-Кыя (68-74 и 88-95 километры — перевал Чапчыма);

Красная-Горка — Ак-Таш (0-2 километры);

Бишкек — Нарын — Торугарт (292-305 километры— перевал Долон);

Балыкчи — Казарман — Манас (201-205, 260-290, 326-349 километры— перевал Кок-Арт).

Также на указанных участках ожидается гололед и снежные заносы.

В МЧС предупреждают о необходимости соблюдать дистанцию между автомобилями не менее 500 метров.

В случае чрезвычайных ситуаций граждан просят звонить по номеру 112 и по возможности воздержаться от дальних поездок.