Порядок на Орозо айт в Кыргызстане обеспечат более 10 тысяч милиционеров

Более 10 тысяч сотрудников милиции будут обеспечивать общественный порядок по всей стране во время празднования Орозо айта. Об этом сообщили в МВД, отметив, что личный состав перейдет на усиленный режим несения службы для обеспечения безопасности граждан и предупреждения правонарушений.

Читайте по теме Орозо айт: в ДУМК рассказали о программе праздничных мероприятий

Милиция призывает граждан соблюдать порядок, проявлять взаимное уважение и выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов.

20 марта в Кыргызстане отметят один из главных мусульманских праздников. Праздничный Айт намаз в этом году состоится исключительно на территориях мечетей.

Программа Айт намаза: