12:59
USD 87.45
EUR 100.07
RUB 1.09
Общество

Порядок на Орозо айт в Кыргызстане обеспечат более 10 тысяч милиционеров

Более 10 тысяч сотрудников милиции будут обеспечивать общественный порядок по всей стране во время празднования Орозо айта. Об этом сообщили в МВД, отметив, что личный состав перейдет на усиленный режим несения службы для обеспечения безопасности граждан и предупреждения правонарушений.

Читайте по теме
Орозо айт: в ДУМК рассказали о программе праздничных мероприятий

Милиция призывает граждан соблюдать порядок, проявлять взаимное уважение и выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов.

20 марта в Кыргызстане отметят один из главных мусульманских праздников. Праздничный Айт намаз в этом году состоится исключительно на территориях мечетей.

 Программа Айт намаза:

  • 7.30 – 8.00 — религиозные повествования;
  • 8.00 – 8.25 — поздравления имам-хатибов и государственных деятелей;
  • 8.25 – 8.30 — разъяснение правил Айт намаза;
  • 8.30 – 8.50 — праздничная молитва.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/366314/
просмотров: 144
Версия для печати
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Отбывающая срок в колонии Ирина Карамушкина просит Садыра Жапарова помиловать ее
Программа «Схемы» ГНС выявила, как за пять лет разорили «Кыргызнефтегаз»
Учителя недовольны коэффициентами в зарплате. Главу кабмина просят разобраться
Бизнес
О! предоставляет бесплатный доступ к ChatGPT c 2023 года для всех абонентов
Доступны государственные льготные кредиты на экологичное отопление
Впервые в Центральной Азии: карта с Лионелем Месси от Mastercard и MBANK
Optima Bank: Отправляйте переводы за 0 процентов комиссии
