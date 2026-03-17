Порядок на Орозо айт в Кыргызстане обеспечат более 10 тысяч милиционеров

Более 10 тысяч сотрудников милиции будут обеспечивать общественный порядок по всей стране во время празднования Орозо айта. Об этом сообщили в МВД, отметив, что личный состав перейдет на усиленный режим несения службы для обеспечения безопасности граждан и предупреждения правонарушений.
Милиция призывает граждан соблюдать порядок, проявлять взаимное уважение и выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов.
20 марта в Кыргызстане отметят один из главных мусульманских праздников. Праздничный Айт намаз в этом году состоится исключительно на территориях мечетей.
Программа Айт намаза:
- 7.30 – 8.00 — религиозные повествования;
- 8.00 – 8.25 — поздравления имам-хатибов и государственных деятелей;
- 8.25 – 8.30 — разъяснение правил Айт намаза;
- 8.30 – 8.50 — праздничная молитва.