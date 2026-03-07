09:41
USD 87.45
EUR 101.46
RUB 1.11
Общество

Температурные рекорды. Самым теплым 7 марта в Бишкеке было в 2004 году

Самым теплым 7 марта в Бишкеке было в 2024 году. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +28,1 градуса.

Самым холодным — в 1954-м, когда температура составила -17,4 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры марта для столицы составляет +6,2 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был март 2016 года со среднемесячной температурой +10,9 градуса.

Самым холодным — март 1898-го со средней температурой -1,1 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 7 марта в столице малооблачно, туман. Днем термометры покажут +13 градусов, а ночью температура опустится до +2.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/364757/
просмотров: 220
Версия для печати
Материалы по теме
Февраль 2026 года в Бишкеке оказался самым теплым за всю историю метеонаблюдений
Температурные рекорды. Самым теплым 1 марта в Бишкеке было в 2016 году
Температурные рекорды. Самым холодным 28 февраля в Бишкеке было в 1961 году
Температурные рекорды. Самым холодным 22 февраля в Бишкеке было в 1974 году
Температурные рекорды. Самым холодным 21 февраля в Бишкеке было в 1984 году
Температурные рекорды. Самым холодным 15 февраля в Бишкеке было в 1969 году
Температурные рекорды. Самым холодным 14 февраля в Бишкеке было в 1969 году
Температурные рекорды. Самым холодным 8 февраля в Бишкеке было в 1961 году
Температурные рекорды. Самым холодным 7 февраля в Бишкеке было в 1978 году
Температурные рекорды. Самым холодным 1 февраля в Бишкеке было в 1957 году
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
В&nbsp;МЧС подтвердили: Помилованный Даниэль Ажиев покинул колонию на&nbsp;вертолете В МЧС подтвердили: Помилованный Даниэль Ажиев покинул колонию на вертолете
Тенге заметно подорожал, рубль и&nbsp;юань дешевеют. Курс валют на&nbsp;4&nbsp;марта Тенге заметно подорожал, рубль и юань дешевеют. Курс валют на 4 марта
Закон о&nbsp;воде перепишут: в&nbsp;Кыргызстане вводят новые правила тарифов и&nbsp;услуг Закон о воде перепишут: в Кыргызстане вводят новые правила тарифов и услуг
Бизнес
Причины возникновения временных протечек в&nbsp;Old Bishkek Причины возникновения временных протечек в Old Bishkek
Kia Sonet без первоначального взноса&nbsp;&mdash; всего от&nbsp;1&nbsp;тысячи 37&nbsp;сомов в&nbsp;день Kia Sonet без первоначального взноса — всего от 1 тысячи 37 сомов в день
$15 тысяч за&nbsp;право видеть: история девятилетнего мальчика и&nbsp;KFC $15 тысяч за право видеть: история девятилетнего мальчика и KFC
Кешбэк до&nbsp;20&nbsp;процентов с&nbsp;MPay Кешбэк до 20 процентов с MPay
7 марта, суббота
09:38
Атака на Иран. Израиль начал новую волну ударов по Тегерану Атака на Иран. Израиль начал новую волну ударов по Теге...
09:32
В Милане-Кортине открылись Паралимпийские игры
09:19
Атака на Иран. Кувейт начал сокращать добычу нефти на некоторых месторождениях
09:00
Температурные рекорды. Самым теплым 7 марта в Бишкеке было в 2004 году
00:20
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
6 марта, пятница
23:41
Китай создал первый в мире беспилотник из бамбука
23:20
В Нарыне на матче по футзалу болельщик хотел ослепить вратаря лазерной указкой
23:02
Поп-звезда Бритни Спирс задержана по подозрению в вождении авто в нетрезвом виде
22:44
Вице-мэры и акимы районов Бишкека вышли на улицы, чтобы поздравить женщин