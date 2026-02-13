18:46
USD 87.45
EUR 103.74
RUB 1.13
Общество

В Суусамыре поиски мужчины под лавиной продолжатся утром

В Жайылском районе Чуйской области временно приостановлены поиски мужчины, пропавшего под снежной лавиной в урочище Бороондуу Суусамырского айыльного аймака. Работы остановлены из-за наступления темноты и сложных погодных условий.

По данным МЧС, 12 февраля лавина накрыла 59-летнего мужчину Д.А., который находился на пастбище вместе с 50 овцами и одной лошадью.

Читайте по теме
На поиски попавшего под лавину в Суусамыре вышли 24 спасателя МЧС

По поручению министра чрезвычайных ситуаций, сегодня, 13 февраля, с 03.00 к поисково-спасательной операции были привлечены 24 спасателя из территориальных подразделений и ведомственных структур МЧС.

В ходе работ обнаружены туши 10 овец. Сам мужчина пока не найден.

Спасатели остановились на ночлег в доме чабанов, расположенном в пяти километрах ниже места схода лавины. Поисковая операция будет продолжена 14 февраля.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/361943/
просмотров: 138
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане сохраняется угроза схода лавин
Автодорогу Торкен — Толук — Сары-Камыш закрыли из-за схода лавины
В Чаткальском районе введен режим чрезвычайной ситуации из-за сильного снегопада
Ожидается сход снежных лавин в регионах — МЧС
В центре Бишкека затопило грузовой подъезд. Машины залило водой
На 150 спасенных жизней больше. МЧС подвело итоги 2025 года
На поиски попавшего под лавину в Суусамыре вышли 24 спасателя МЧС
В Караколе треснул лед, двое оказались под водой
На альтернативной дороге север — юг сошла лавина, участок закрыт
В Бишкеке и Чуйской области в ближайшие часы ожидается сильный ветер
Популярные новости
Обращение от&nbsp;имени Камчыбека Ташиева опубликовано в&nbsp;социальных сетях Обращение от имени Камчыбека Ташиева опубликовано в социальных сетях
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
СМИ: Камчыбек Ташиев находится на&nbsp;лечении в&nbsp;Германии СМИ: Камчыбек Ташиев находится на лечении в Германии
Узбекистан переходит на&nbsp;12‑летнее обязательное общее среднее образование Узбекистан переходит на 12‑летнее обязательное общее среднее образование
Бизнес
MEGA предлагает абонентам доступ к&nbsp;онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV MEGA предлагает абонентам доступ к онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV
Когда подарок говорит больше слов: как удивить на&nbsp;День святого Валентина Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина
Вместо тысячи роз: дарите полезное со&nbsp;скидкой 14&nbsp;процентов в&nbsp;O!Store Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store
Будь в&nbsp;плюсе с&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; от&nbsp;KICB Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
13 февраля, пятница
18:28
В Суусамыре поиски мужчины под лавиной продолжатся утром В Суусамыре поиски мужчины под лавиной продолжатся утро...
18:27
Лжесотрудники ГКНБ и Нацбанка обманули бишкекчанку почти на 1 миллион сомов
18:26
Спикер Госдумы пригласил главу парламента КР в Москву
18:24
На перевале Тоо-Ашуу введено ограничение для большегрузов
18:23
Кыргызстан станет «торговыми воротами» для товаров из Таджикистана в ЕАЭС и ЕС