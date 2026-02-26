Продлен срок приема документов в Академии ГКНБ КР и ФСБ России

ГКНБ Кыргызской Республики продолжает работу по отбору кандидатов на 5-летний срок обучения в Академии ГКНБ имени генерал-лейтенанта А.К.Бакаева и Академии ФСБ России.

В целях обеспечения полноценного и конкурентного отбора абитуриентов срок приема документов продлен до 13 марта 2026 года.

ГКНБ Кыргызской Республики призывает всех желающих, соответствующих установленным требованиям, воспользоваться возможностью и подать документы в установленные сроки. Для получения дополнительной информации необходимо обращаться в территориальные подразделения ГКНБ КР по месту жительства.

Информация и требования к документам размещены на официальных страницах ГКНБ КР.