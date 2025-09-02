Проверку знаний ПДД для нарушителей решили отложить

Проверка знаний Правил дорожного движения для нарушителей откладывается на короткий срок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУОБДД МВД.

С 1 сентября 2025 года инспекторы должны были проверять знания ПДД у водителей прямо на месте остановки. В случае провала водителей планировалось временно лишать прав и направлять на пересдачу экзамена. Соответствующее поручение ранее дал президент Садыр Жапаров.

Для реализации поручения была создана межведомственная комиссия, которая подготовила изменения в Кодекс о правонарушениях. «В скором времени мы направим поправки в администрацию президента», — сказал он.

Он отметил, что проверка будет проходить в электронном виде для исключения коррупции. Особое внимание намерены уделять грубым нарушителям, создающим аварийные ситуации.

«Если водитель не пройдет проверку, его направят на экзамен в Госагентство по регистрации транспорта и водительского состава. В случае если в течение двух месяцев экзамен не будет сдан, мы подадим на лишение прав», — уточнил представитель ГУОБДД.

В пресс-службе добавили, что инспекторы приступят к проверкам в ближайшее время.