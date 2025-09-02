15:09
USD 87.39
EUR 102.55
RUB 1.08
Общество

Проверку знаний ПДД для нарушителей решили отложить

Проверка знаний Правил дорожного движения для нарушителей откладывается на короткий срок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУОБДД МВД.

С 1 сентября 2025 года инспекторы должны были проверять знания ПДД у водителей прямо на месте остановки. В случае провала водителей планировалось временно лишать прав и направлять на пересдачу экзамена. Соответствующее поручение ранее дал президент Садыр Жапаров.

Для реализации поручения была создана межведомственная комиссия, которая подготовила изменения в Кодекс о правонарушениях. «В скором времени мы направим поправки в администрацию президента», — сказал он.

Он отметил, что проверка будет проходить в электронном виде для исключения коррупции. Особое внимание намерены уделять грубым нарушителям, создающим аварийные ситуации.

«Если водитель не пройдет проверку, его направят на экзамен в Госагентство по регистрации транспорта и водительского состава. В случае если в течение двух месяцев экзамен не будет сдан, мы подадим на лишение прав», — уточнил представитель ГУОБДД.

В пресс-службе добавили, что инспекторы приступят к проверкам в ближайшее время.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/341903/
просмотров: 430
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке задержаны пластический хирург и косметологи-контрабандисты
В Бишкеке пранк с надписями на машине вызвал скандал
Более 23 тысяч нарушений ПДД выявили в Кыргызстане за одну неделю
Новое здание воинской части в Бишкеке открыл президент Кыргызстана
Бишкек — Чолпон-Ата. Камеры фиксации ПДД повышают безопасность на дорогах
В Бишкеке и Чуйской области ограничат движение в связи с визитом президента РК
Водитель оштрафован на 35 тысяч сомов за автохулиганство и незаконную тонировку
Разрушали природу ради развлечения: МВД задержало квадроциклистов
Алина Жакыпова лишена прав за езду в нетрезвом виде после инцидента в Sheraton
Преступники, скрывавшиеся за рубежом, задержаны и ожидают экстрадиции
Популярные новости
Свадьба сына Омурбека Текебаева. Подробности Свадьба сына Омурбека Текебаева. Подробности
Будьте осторожны! В&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Чуйской области ожидается сильный ветер Будьте осторожны! В Бишкеке и Чуйской области ожидается сильный ветер
Переход на&nbsp;12-летку. А&nbsp;сколько детей у&nbsp;вас в&nbsp;классе? Опрос Переход на 12-летку. А сколько детей у вас в классе? Опрос
В&nbsp;Бишкеке открыли четыре промышленных предприятия В Бишкеке открыли четыре промышленных предприятия
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; запускает детскую карту Optima Gold «Оптима Банк» запускает детскую карту Optima Gold
KICB объявляет о&nbsp;старте акции на&nbsp;миллион сомов KICB объявляет о старте акции на миллион сомов
Ноль процентов на&nbsp;бизнес-переводы (клиринг и&nbsp;гросс) для&nbsp;ИП через Bakai Business Ноль процентов на бизнес-переводы (клиринг и гросс) для ИП через Bakai Business
В&nbsp;Баткене открыт логистический центр хранения овощей при поддержке KOICA В Баткене открыт логистический центр хранения овощей при поддержке KOICA
2 сентября, вторник
14:57
МИД поясняет о порядке пребывания граждан Кыргызстана в США МИД поясняет о порядке пребывания граждан Кыргызстана в...
14:57
Не давать смартфоны детям до пяти лет советует офтальмолог
14:48
Бывший мэр Оша Айтмамат Кадырбаев заключен под стражу до 4 октября
14:39
В городе Ош построят детский сад на 100 мест
14:37
Проверку знаний ПДД для нарушителей решили отложить