Депутат призвал ввести ограничения сумм для переводов через банковские терминалы

Депутат Дастан Бекешев на заседании комитета Жогорку Кенеша по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции призвал Национальный банк ввести ограничения для перевода средств через банковские терминалы.

Он привел в пример случай мошенничества, в котором пострадала гражданка КР в январе этого года.

«Гражданку обманули, позвонили ей якобы с банка, ГКНБ, выслали техпаспорт квартиры, что ее переоформили на другого человека. Сказали, что ей нужно сходить в агентство недвижимости. В итоге она сама собственными руками продала квартиру и перечислила через банковский терминал 10 миллионов 600 тысяч сомов», — рассказал депутат.

Он выразил мнение, что необходимо ввести ограничение по одномоментному перечислению через банковский терминал, чтобы, например, нельзя было перечислить свыше миллиона сомов.

«Я понимаю, когда 10 тысяч сомов перечисляют. Но обычные граждане по миллиону сомов не будут же перечислять друг другу через терминал. Мы же предполагаем, что это подозрительная сделка», — отметил Дастан Бекешев.

Представители Нацбанка пообещали изучить данный вопрос.

Члены комитета заслушали информацию об исполнении постановления Жогорку Кенеша о мерах по противодействию мошенническим преступлениям в банковской сфере и интернете.