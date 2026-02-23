16:08
USD 87.45
EUR 102.86
RUB 1.14
Общество

Депутат призвал ввести ограничения сумм для переводов через банковские терминалы

Депутат Дастан Бекешев на заседании комитета Жогорку Кенеша по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции призвал Национальный банк ввести ограничения для перевода средств через банковские терминалы.

Он привел в пример случай мошенничества, в котором пострадала гражданка КР в январе этого года.

«Гражданку обманули, позвонили ей якобы с банка, ГКНБ, выслали техпаспорт квартиры, что ее переоформили на другого человека. Сказали, что ей нужно сходить в агентство недвижимости. В итоге она сама собственными руками продала квартиру и перечислила через банковский терминал 10 миллионов 600 тысяч сомов», — рассказал депутат.

Он выразил мнение, что необходимо ввести ограничение по одномоментному перечислению через банковский терминал, чтобы, например, нельзя было перечислить свыше миллиона сомов.

«Я понимаю, когда 10 тысяч сомов перечисляют. Но обычные граждане по миллиону сомов не будут же перечислять друг другу через терминал. Мы же предполагаем, что это подозрительная сделка», — отметил Дастан Бекешев.

Представители Нацбанка пообещали изучить данный вопрос.

Члены комитета заслушали информацию об исполнении постановления Жогорку Кенеша о мерах по противодействию мошенническим преступлениям в банковской сфере и интернете.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/363171/
просмотров: 391
Версия для печати
Материалы по теме
В 2025 году МВД привлекло к ответственности 226 человек за дропперство
Мужчина представился сыном главы силовых органов и выманил деньги: он задержан
Мошенники украли с электронного кошелька гражданина почти 2 миллиона сомов
Пенсионерку в Бишкеке обманули на 850 тысяч сомов: задержали подозреваемого
В Бишкеке задержали подозреваемого в крупной афере с жильем
В Бишкеке задержана подозреваемая в совершении мошенничества
В Бишкеке женщины обманом получили ювелирные изделия на 36 миллионов сомов
Продали чужую землю за $200 тысяч: в Бишкеке задержан мошенник
Обещал доставить айфон за час. В Оше поймали мошенника
В Чуйской области задержаны подозреваемые в мошенничестве в крупном размере
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Замминистра здравоохранения провел сложные операции на&nbsp;сердце Замминистра здравоохранения провел сложные операции на сердце
Пожизненно осужденные отметили Международный день родного языка Пожизненно осужденные отметили Международный день родного языка
В&nbsp;Бишкеке изменят схемы всех автобусных маршрутов. Будут и&nbsp;другие новшества В Бишкеке изменят схемы всех автобусных маршрутов. Будут и другие новшества
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке прошел концерт ко&nbsp;Дню защитника Отечества В Бишкеке прошел концерт ко Дню защитника Отечества
Salam Premium Cola запускает ифтары в&nbsp;Рамадан Salam Premium Cola запускает ифтары в Рамадан
Сладкое &laquo;спасибо&raquo;: &laquo;Умай Групп&raquo; поздравила мужчин с&nbsp;23&nbsp;февраля Сладкое «спасибо»: «Умай Групп» поздравила мужчин с 23 февраля
Партнерство ОАО &laquo;Государственная таможенная инфраструктура&raquo; и&nbsp;госоператора MEGA Партнерство ОАО «Государственная таможенная инфраструктура» и госоператора MEGA
23 февраля, понедельник
16:02
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
15:57
В Бишкеке обсудили внедрение стандартов качества питания в самолетах
15:54
Взятка в $30 тысяч. По подозрению задержали бывшего начальника колонии
15:48
Эльнара Субакожоева назначили заместителем министра цифрового развития
15:37
В Токмоке стая бездомных собак напала на детей: жители требуют принять меры