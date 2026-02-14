09:30
USD 87.45
EUR 103.74
RUB 1.13
Общество

Температурные рекорды. Самым холодным 14 февраля в Бишкеке было в 1969 году

Самым холодным 14 февраля в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было в 1969 году. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали 25,9 градуса.

Самым теплым — в 1970-м, когда температура составила +18,6 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры февраля для столицы составляет 0,5 градуса.

За все время наблюдений самым холодным был февраль 1931 года со среднемесячной температурой 15,3 градуса.

Самым теплым — февраль 2021-го со средней температурой +3,9 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 14 февраля в столице пасмурно, дождь и туман. Днем воздух прогреется до +5 градусов, а ночью температура опустится до +2. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/361792/
просмотров: 155
Версия для печати
Материалы по теме
Температурные рекорды. Самым холодным 8 февраля в Бишкеке было в 1961 году
Температурные рекорды. Самым холодным 7 февраля в Бишкеке было в 1978 году
Температурные рекорды. Самым холодным 1 февраля в Бишкеке было в 1957 году
Температурные рекорды. Самым холодным 31 января в Бишкеке было в 1972 году
Температурные рекорды. Самым холодным 25 января в Бишкеке было в 1977 году
Температурные рекорды. Самым холодным 24 января в Бишкеке было в 1977 году
Температурные рекорды. Самым холодным 18 января в Бишкеке было в 1943 году
Температурные рекорды. Самым холодным 17 января в Бишкеке было в 1951 году
2025 год вошел в число трех самых жарких за всю историю метеонаблюдений
Температурные рекорды. Самым холодным 11 января в Бишкеке было в 1959 году
Популярные новости
Обращение от&nbsp;имени Камчыбека Ташиева опубликовано в&nbsp;социальных сетях Обращение от имени Камчыбека Ташиева опубликовано в социальных сетях
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Закон о&nbsp;тишине. В&nbsp;парламенте просят вывести из-под запрета два праздника Закон о тишине. В парламенте просят вывести из-под запрета два праздника
СМИ: Камчыбек Ташиев находится на&nbsp;лечении в&nbsp;Германии СМИ: Камчыбек Ташиев находится на лечении в Германии
Бизнес
MEGA предлагает абонентам доступ к&nbsp;онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV MEGA предлагает абонентам доступ к онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV
Когда подарок говорит больше слов: как удивить на&nbsp;День святого Валентина Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина
Вместо тысячи роз: дарите полезное со&nbsp;скидкой 14&nbsp;процентов в&nbsp;O!Store Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store
Будь в&nbsp;плюсе с&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; от&nbsp;KICB Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
14 февраля, суббота
09:19
Кабмин обновляет правила защиты КР от завоза опасных инфекций Кабмин обновляет правила защиты КР от завоза опасных ин...
09:09
В Бишкеке по камерам оштрафовали за выброс мусора на 17 тысяч сомов
09:05
Сенсация на зимней Олимпиаде: золото завоевал фигурист из Казахстана
09:00
Температурные рекорды. Самым холодным 14 февраля в Бишкеке было в 1969 году
08:45
Зимняя Олимпиада. Артур Сапарбеков занял 103-е место в гонке на 10 километров
13 февраля, пятница
23:37
Forbes назвал локальные AI-супераппы главным трендом 2026 года
21:34
В Бишкеке устранили аварию на теплотрассе по улице 7 Апреля
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 14 февраля: дожди
20:58
Немного поспорили. Госсекретарь КР Койчиев о встрече с Владимиром Мединским