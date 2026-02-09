15:22
USD 87.45
EUR 103.13
RUB 1.14
Общество

В КР персональные ассистенты освобождены от приобретения страхового полиса

С 1 февраля 2026 года размер оплаты услуг персональных ассистентов детей и лиц с инвалидностью с детства I группы, нуждающихся в постоянном уходе и надзоре, пересмотрен согласно нормативно-правовому акту. Об этом сообщает Минтруда.

По его данным, размер ежемесячной оплаты услуг персонального ассистента составит 8 тысяч 697,32 сома.

Кроме того, с 1 марта 2026 года персональные ассистенты не будут самостоятельно приобретать страховой полис по обязательному государственному страхованию, теперь данная функция будет производиться на основе взаимодействия территориальных подразделений министерства и подразделений Налоговой службы.

Нововведение направлено на упрощение ежемесячной процедуры для оплаты услуг персональных ассистентов, ухаживающих за детьми и лицами с инвалидностью.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/361188/
просмотров: 212
Версия для печати
Популярные новости
Изъято 300&nbsp;литров. Рейд по&nbsp;выявлению незаконной торговли ГСМ в&nbsp;Ленинском районе Изъято 300 литров. Рейд по выявлению незаконной торговли ГСМ в Ленинском районе
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Дорога на&nbsp;костях: зачем Профсоюзную хотят продлить через кладбище в&nbsp;Новопавловке Дорога на костях: зачем Профсоюзную хотят продлить через кладбище в Новопавловке
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели ожидаются осадки. Прогноз погоды на&nbsp;9-11 февраля В Бишкеке в начале недели ожидаются осадки. Прогноз погоды на 9-11 февраля
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил льготные кредиты для малого и&nbsp;среднего бизнеса «Элдик Банк» запустил льготные кредиты для малого и среднего бизнеса
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил очередной миллион «Банк Компаньон» вручил очередной миллион
Смотрите зимнюю Олимпиаду&nbsp;&mdash; 2026&nbsp;на O!TV: поддержите наших в&nbsp;прямом эфире Смотрите зимнюю Олимпиаду — 2026 на O!TV: поддержите наших в прямом эфире
MPay от&nbsp;MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в&nbsp;одно касание MPay от MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в одно касание
9 февраля, понедельник
15:19
ГКНБ выявил незаконный вывод госсобственности в Тамчи ГКНБ выявил незаконный вывод госсобственности в Тамчи
15:14
Производители молока просят установить единую цену не ниже 40 сомов
15:05
Скончался основатель и фронтмен 3 Doors Down Брэд Арнольд
14:58
Кыргызстанцев призывают воздержаться от БАД. Список
14:57
Государству вернули бассейн суточного регулирования в Иссык-Атинском районе