В КР персональные ассистенты освобождены от приобретения страхового полиса

С 1 февраля 2026 года размер оплаты услуг персональных ассистентов детей и лиц с инвалидностью с детства I группы, нуждающихся в постоянном уходе и надзоре, пересмотрен согласно нормативно-правовому акту. Об этом сообщает Минтруда.

По его данным, размер ежемесячной оплаты услуг персонального ассистента составит 8 тысяч 697,32 сома.

Кроме того, с 1 марта 2026 года персональные ассистенты не будут самостоятельно приобретать страховой полис по обязательному государственному страхованию, теперь данная функция будет производиться на основе взаимодействия территориальных подразделений министерства и подразделений Налоговой службы.

Нововведение направлено на упрощение ежемесячной процедуры для оплаты услуг персональных ассистентов, ухаживающих за детьми и лицами с инвалидностью.