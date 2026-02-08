Температурные рекорды. Самым холодным 8 февраля в Бишкеке было в 1961 году

Самым холодным 8 февраля в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было в 1961 году. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали −22,6 градуса.

Самым теплым — в 2006-м, когда температура составила +19,2 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры февраля для столицы составляет −0,5 градуса.

За все время наблюдений самым холодным был февраль 1931 года со среднемесячной температурой −15,3 градуса.

Самым теплым — февраль 2021-го со средней температурой +3,9 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 8 февраля в столице малооблачно, небольшой мокрый снег с дождем. Днем температура поднимется до +10 градусов, а ночью опустится до −4.