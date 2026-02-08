09:38
USD 87.45
EUR 103.13
RUB 1.14
Общество

Температурные рекорды. Самым холодным 8 февраля в Бишкеке было в 1961 году

Самым холодным 8 февраля в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было в 1961 году. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали 22,6 градуса.

Самым теплым — в 2006-м, когда температура составила +19,2 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры февраля для столицы составляет 0,5 градуса.

За все время наблюдений самым холодным был февраль 1931 года со среднемесячной температурой 15,3 градуса.

Самым теплым — февраль 2021-го со средней температурой +3,9 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 8 февраля в столице малооблачно, небольшой мокрый снег с дождем. Днем температура поднимется до +10 градусов, а ночью опустится до 4.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/361048/
просмотров: 96
Версия для печати
Материалы по теме
Температурные рекорды. Самым холодным 7 февраля в Бишкеке было в 1978 году
Температурные рекорды. Самым холодным 1 февраля в Бишкеке было в 1957 году
Температурные рекорды. Самым холодным 31 января в Бишкеке было в 1972 году
Температурные рекорды. Самым холодным 25 января в Бишкеке было в 1977 году
Температурные рекорды. Самым холодным 24 января в Бишкеке было в 1977 году
Температурные рекорды. Самым холодным 18 января в Бишкеке было в 1943 году
Температурные рекорды. Самым холодным 17 января в Бишкеке было в 1951 году
2025 год вошел в число трех самых жарких за всю историю метеонаблюдений
Температурные рекорды. Самым холодным 11 января в Бишкеке было в 1959 году
Температурные рекорды. Самым холодным 10 января в Бишкеке было в 1959 году
Популярные новости
Дорога на&nbsp;костях: зачем Профсоюзную хотят продлить через кладбище в&nbsp;Новопавловке Дорога на костях: зачем Профсоюзную хотят продлить через кладбище в Новопавловке
В&nbsp;городе&nbsp;Ош жителей улицы Алымбека Датки частично переселят в&nbsp;&laquo;Эне-Сай&raquo; В городе Ош жителей улицы Алымбека Датки частично переселят в «Эне-Сай»
Изъято 300&nbsp;литров. Рейд по&nbsp;выявлению незаконной торговли ГСМ в&nbsp;Ленинском районе Изъято 300 литров. Рейд по выявлению незаконной торговли ГСМ в Ленинском районе
Министр Орунтаев сообщил о&nbsp;банкротстве стройкомпании &laquo;Эмаком&raquo; Министр Орунтаев сообщил о банкротстве стройкомпании «Эмаком»
Бизнес
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил очередной миллион «Банк Компаньон» вручил очередной миллион
Смотрите зимнюю Олимпиаду&nbsp;&mdash; 2026&nbsp;на O!TV: поддержите наших в&nbsp;прямом эфире Смотрите зимнюю Олимпиаду — 2026 на O!TV: поддержите наших в прямом эфире
MPay от&nbsp;MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в&nbsp;одно касание MPay от MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в одно касание
Тысячи фильмов и&nbsp;сериалов &laquo;Иви&raquo;&nbsp;&mdash; в&nbsp;одном приложении MegaTV от&nbsp;MEGA Тысячи фильмов и сериалов «Иви» — в одном приложении MegaTV от MEGA
8 февраля, воскресенье
09:30
Температурные рекорды. Самым холодным 8 февраля в Бишкеке было в 1961 году Температурные рекорды. Самым холодным 8 февраля в Бишке...
09:00
Неделя-24. Коррупция на границе, и когда начинается Орозо
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
7 февраля, суббота
23:22
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
22:43
В СИЗО-1 умер подозреваемый по делу о резонансных убийствах девушек
21:33
Определен самый быстрорастущий бренд на рынке смартфонов по итогам 2025 года
21:14
Пентагон отказался от программ в Гарварде из-за «радикальных идеологий»
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 8 февраля: днем местами снег