Заболеваемость сифилисом в России за четыре года выросла на 63 процента

В 2024 году в России выявлено 25,1 тысячи случаев заболевания сифилисом. По сравнению с 2020-м этот показатель вырос на 63 процента, пишет Meduza со ссылкой на свежие данные Росстата.

Особенно быстро инфекция распространяется среди мужчин старше 40 лет: заболеваемость в этой категории выросла с 4,7 тысячи случаев в 2020 году до 9,7 тысячи в 2024-м.

При этом заболеваемость большинством других инфекций, передаваемых половым путем, с 2015 года, по официальным данным, устойчиво снижается.

Заболеваемость сифилисом растет не только в РФ, но и во всем мире. Эксперты считают: есть несколько причин, по которым заболеваемость растет, указывая, что они могут меняться от страны к стране.