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Власть

Глава МИД Казахстана призвал не политизировать вопросы воды и проезда грузовиков

Министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу призвал совместно решать водные, транспортные и логистические вопросы с Кыргызстаном, а не политизировать их. Об этом он заявил журналистам по итогам встречи с кыргызстанским коллегой Жээнбеком Кулубаевым.

Мурат Нуртлеу рассказал, что обсуждал вопрос скопления большегрузов на кыргызско-казахском участке госграницы.

Он отметил, что у двух стран есть свои видения и предложения, которые помогут ускорить пропуск товаров и услуг через границу.

«Для нас это очень важно. Правительство Казахстана прикладывает все усилия, чтобы увеличить товарооборот между государствами и дать возможность гражданам двух стран спокойно общаться между собой. Однако есть технические вопросы, которые не позволяют проходить большому потоку так, как нам хотелось бы. Стоит отметить, что у РК есть большое желание решить этот вопрос», — заключил глава МИД соседней республики.
Ссылка: https://24.kg/vlast/285318/
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