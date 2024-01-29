Глава МИД Казахстана призвал не политизировать вопросы воды и проезда грузовиков

Министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу призвал совместно решать водные, транспортные и логистические вопросы с Кыргызстаном, а не политизировать их. Об этом он заявил журналистам по итогам встречи с кыргызстанским коллегой Жээнбеком Кулубаевым.

Мурат Нуртлеу рассказал, что обсуждал вопрос скопления большегрузов на кыргызско-казахском участке госграницы.

Он отметил, что у двух стран есть свои видения и предложения, которые помогут ускорить пропуск товаров и услуг через границу.

«Для нас это очень важно. Правительство Казахстана прикладывает все усилия, чтобы увеличить товарооборот между государствами и дать возможность гражданам двух стран спокойно общаться между собой. Однако есть технические вопросы, которые не позволяют проходить большому потоку так, как нам хотелось бы. Стоит отметить, что у РК есть большое желание решить этот вопрос», — заключил глава МИД соседней республики.