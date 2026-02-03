В Австралии ученые тестируют первую в мире вакцину против рака мозга у детей

В Австралии официально стартовало первое в мире клиническое исследование по применению персонализированных мРНК-вакцин для лечения детей и подростков с опухолями головного мозга, пишут СМИ.

Проект, получивший название PaedNEO-VAX, ориентирован на пациентов с наиболее сложными формами заболеваний, включая медуллобластому, эпендимому и высокозлокачественные глиомы, которые не поддаются стандартным методам терапии или дали рецидив.

Проект реализуется при поддержке правительства Австралии, выделившего грант в $2,578 миллиона. Методика лечения основана на принципах высокоточной медицины. Процесс начинается с полногеномного секвенирования опухоли каждого ребенка, что позволяет выявить ее уникальные генетические маркеры. На основе этих данных разрабатывается индивидуальный набор мишеней, который ложится в основу мРНК-вакцины.

Клинические испытания будут развернуты в ближайшие месяцы на базе восьми детских больниц в пяти штатах Австралии.