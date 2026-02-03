22:29
USD 87.45
EUR 103.33
RUB 1.14
Общество

В Австралии ученые тестируют первую в мире вакцину против рака мозга у детей

В Австралии официально стартовало первое в мире клиническое исследование по применению персонализированных мРНК-вакцин для лечения детей и подростков с опухолями головного мозга, пишут СМИ.

Проект, получивший название PaedNEO-VAX, ориентирован на пациентов с наиболее сложными формами заболеваний, включая медуллобластому, эпендимому и высокозлокачественные глиомы, которые не поддаются стандартным методам терапии или дали рецидив. 

Проект реализуется при поддержке правительства Австралии, выделившего грант в $2,578 миллиона. Методика лечения основана на принципах высокоточной медицины. Процесс начинается с полногеномного секвенирования опухоли каждого ребенка, что позволяет выявить ее уникальные генетические маркеры. На основе этих данных разрабатывается индивидуальный набор мишеней, который ложится в основу мРНК-вакцины. 

Клинические испытания будут развернуты в ближайшие месяцы на базе восьми детских больниц в пяти штатах Австралии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/360466/
просмотров: 216
Версия для печати
Материалы по теме
Хотел стать пограничником. Маленький Манап нуждается в дорогостоящей операции
В Джальской больнице провели сложную операцию на мозге восьмилетней девочке
Популярные новости
Крупнейший обвал золота вызвал панику: у&nbsp;магазина &laquo;Кыргызалтын&raquo; очередь Крупнейший обвал золота вызвал панику: у магазина «Кыргызалтын» очередь
Ушла из&nbsp;жизни ученый Национальной академии наук Евгения Лущихина Ушла из жизни ученый Национальной академии наук Евгения Лущихина
Нагрузка растет. Минздрав Кыргызстана о&nbsp;фотографии рожениц в&nbsp;коридорах роддома Нагрузка растет. Минздрав Кыргызстана о фотографии рожениц в коридорах роддома
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели будет солнечно. Прогноз погоды на&nbsp;2-4 февраля В Бишкеке в начале недели будет солнечно. Прогноз погоды на 2-4 февраля
Бизнес
MEGA напоминает о&nbsp;правилах цифровой безопасности MEGA напоминает о правилах цифровой безопасности
Жизнь на&nbsp;высоте в&nbsp;Бишкеке: когда правовая и&nbsp;строительная базы полностью готовы Жизнь на высоте в Бишкеке: когда правовая и строительная базы полностью готовы
Оформить разрешение на&nbsp;тонировку можно онлайн в&nbsp;приложении MegaPay Оформить разрешение на тонировку можно онлайн в приложении MegaPay
Visa Infinite от&nbsp;MBANK: премиальная карта для тех, кто привык быть первым Visa Infinite от MBANK: премиальная карта для тех, кто привык быть первым
3 февраля, вторник
22:25
Конституционный суд разрешил россиянам регистрироваться в апартаментах Конституционный суд разрешил россиянам регистрироваться...
22:03
Американские компании заинтересованы в расширении присутствия на рынке КР
21:44
В Австралии ученые тестируют первую в мире вакцину против рака мозга у детей
21:24
Объявлен конкурс на дизайн парадной формы для сборной КР на Играх кочевников
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 4 февраля: днем без осадков