В Джальской больнице провели сложную операцию на мозге восьмилетней девочке

В отделении нейрохирургии Национального центра охраны материнства и детства (НЦОМиД) выполнена уникальная операция на головном мозге. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

По его данным, у восьмилетней девочки, проживающей в Джалал-Абадской области, диагностировано объемное образование дна четвертого желудочка головного мозга. Операция по удалению опухоли — тератомы — прошла успешно.

Выяснилось, что содержимое тератомы — клочок волос, который рос, по-видимому, за период жизни ребенка до поступления в НЦОМиД.

«Волосы имели корень на дне желудочка. Возможно, это связано с нарушением внутриутробного развития. Продолжение роста волос угрожало бы здоровью пациентки», — добавили в ведомстве.

В операции приняли участие академик НАН профессор Миталип Мамытов и врачи отделения нейрохирургии во главе с заведующим Бакытом Карачевым.