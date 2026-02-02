Минэкономики не планирует возвращать оплату за обслуживание в кафе и ресторанах

На заседании комитета Жогорку Кенеша по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции депутаты обсудили поднятие цен в кафе и ресторанах после отмены взимания дополнительной платы за обслуживание в размере 10-15 процентов от суммы чека.

Заместитель министра экономики и коммерции Беназир Нурланова рассказала о прошедшей встрече с ассоциацией HoReCa, отметив, что владельцы кафе и ресторанов будут делать скидки до 10 процентов на доставку еды и самовывоз.

Депутат Жаныбек Абиров поинтересовался: зачем ведомству понадобилось отменять оплату за обслуживание в кафе и ресторанах, которое в итоге привело к тому, что цены поднялись не на 10-15 процентов, а на 20-22 процента?

Директор Службы антимонопольного регулирования Женалы Орозбаев подтвердил, что отдельные заведения подняли цены на 23 процента, в то время как в некоторых местах блюда стали дороже всего на 4 процента.

Депутат Жаныбек Абиров призвал Министерство экономики признать свою ошибку, отметив, что потребители прекрасно справлялись с расчетами в кафе при наличии оплаты за обслуживание, а теперь все жалуются на поднятие цен. Он спросил у замминистра, планирует ли ведомство вернуть проценты за обслуживание.

В ответ Беназир Нурланова заявила, что Министерство экономики и коммерции не рассматривает такой вопрос на данный момент.

С 1 января 2026 года был отменен дополнительный 15-процентный сбор к стоимости блюд в кафе и ресторанах. Отмечалось, что проект был подготовлен по поручению администрации президента из-за многочисленных жалоб потребителей.