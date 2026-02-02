10:30
USD 87.45
EUR 104.39
RUB 1.16
Общество

В Кыргызстане сокращается экспорт саженцев

В 2024 году в страну импортировано более 13,3 миллиона саженцев, в 2025-м — 6,86 миллиона, что значительно меньше показателей предыдущего года. Объем экспорта саженцев также сократился, сообщает Минводсельпром.

По его данным, департамент химизации, защиты и карантина растений Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности осуществляет постоянный фитосанитарный контроль за саженцами, ввозимыми на территорию республики.

Читайте по теме
Депутат призвала усилить контроль над контрабандным ввозом саженцев в КР

Саженцы относятся к продукции высокого фитосанитарного риска и в обязательном порядке проходят полный карантинный фитосанитарный контроль. В первую очередь проводится документарная проверка, включая наличие фитосанитарного сертификата и соответствие сопроводительных документов. Далее отбираются лабораторные образцы для выявления карантинных вредных организмов. При необходимости проводятся работы по обеззараживанию (фумигации).

В рамках лабораторного контроля в 2024 году проведено более 8 тысяч экспертиз, в 2025-м — свыше 3 тысяч. В прошлом году объем обеззараживания составил 156 тысяч кубических метров, что существенно превышает показатели 2024-го.

Кроме того, для ввоза саженцев требуется наличие разрешительного документа, подтверждающего право ввоза сортов и гибридов на территорию Кыргызской Республики.

Также в стране осуществляется строгий контроль за оборотом пестицидов и агрохимикатов. Они подлежат обязательной государственной регистрации, а ввоз незарегистрированных химических средств запрещен.

Основная цель деятельности департамента — защита территории республики от ввоза и распространения карантинных вредных организмов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/360138/
просмотров: 132
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане пытаются бороться с контрабандой саженцев из Узбекистана
Депутат призвала усилить контроль над контрабандным ввозом саженцев в КР
Экспорт Кыргызстана упал на 43,5 процента, внешняя торговля — на 11,2 процента
Предприниматель заявил о закрытии в Кыргызстане 4-5 тысяч швейных цехов
Низкая приживаемость саженцев. В Кыргызстане внедряют новые технологии
В Кыргызстане появятся питомники по выращиванию саженцев и сеянцев
Кыргызстан заключил с Афганистаном договоры на $157 миллионов
Семь документов для ЕАЭС, которые позволят избежать задержек при вывозе товаров
Для кыргызстанских производителей расширяют экспортные возможности на рынок КНР
Россия обеспечит экспорт вакцин против заболеваний животных в Кыргызстан
Популярные новости
Ушла из&nbsp;жизни ученый Национальной академии наук Евгения Лущихина Ушла из жизни ученый Национальной академии наук Евгения Лущихина
Пенсионер из&nbsp;Тонского района собрал собственный самолет Пенсионер из Тонского района собрал собственный самолет
Нагрузка растет. Минздрав Кыргызстана о&nbsp;фотографии рожениц в&nbsp;коридорах роддома Нагрузка растет. Минздрав Кыргызстана о фотографии рожениц в коридорах роддома
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели будет солнечно. Прогноз погоды на&nbsp;2-4 февраля В Бишкеке в начале недели будет солнечно. Прогноз погоды на 2-4 февраля
Бизнес
&laquo;Зеленый кредит KYRSEFF&raquo; от&nbsp;KICB поможет реализовать энергоэффективные решения «Зеленый кредит KYRSEFF» от KICB поможет реализовать энергоэффективные решения
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; обсудил со&nbsp;строителями нормы проектирования газопроводов «Газпром Кыргызстан» обсудил со строителями нормы проектирования газопроводов
Разъяснение по&nbsp;работе бытовых счетчиков газа Разъяснение по работе бытовых счетчиков газа
JAX, FREEMAN и&nbsp;Тамга: национальная экосистема в&nbsp;новом гимне JAX, FREEMAN и Тамга: национальная экосистема в новом гимне
2 февраля, понедельник
10:25
В Чуйской области задержан подозреваемый в мошенничестве В Чуйской области задержан подозреваемый в мошенничеств...
10:20
«Мы не дадим тронуть ни одной могилы»: мэр Бишкека лично встретился с жителями
10:14
В Кыргызстане сокращается экспорт саженцев
10:14
3D-технологии в гидроэнергетику Кыргызстана хочет внедрить «Росатом»
10:06
Крупнейший обвал золота вызвал панику: у магазина «Кыргызалтын» очередь