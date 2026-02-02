В Кыргызстане сокращается экспорт саженцев

В 2024 году в страну импортировано более 13,3 миллиона саженцев, в 2025-м — 6,86 миллиона, что значительно меньше показателей предыдущего года. Объем экспорта саженцев также сократился, сообщает Минводсельпром.

По его данным, департамент химизации, защиты и карантина растений Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности осуществляет постоянный фитосанитарный контроль за саженцами, ввозимыми на территорию республики.

Саженцы относятся к продукции высокого фитосанитарного риска и в обязательном порядке проходят полный карантинный фитосанитарный контроль. В первую очередь проводится документарная проверка, включая наличие фитосанитарного сертификата и соответствие сопроводительных документов. Далее отбираются лабораторные образцы для выявления карантинных вредных организмов. При необходимости проводятся работы по обеззараживанию (фумигации).

В рамках лабораторного контроля в 2024 году проведено более 8 тысяч экспертиз, в 2025-м — свыше 3 тысяч. В прошлом году объем обеззараживания составил 156 тысяч кубических метров, что существенно превышает показатели 2024-го.

Кроме того, для ввоза саженцев требуется наличие разрешительного документа, подтверждающего право ввоза сортов и гибридов на территорию Кыргызской Республики.

Также в стране осуществляется строгий контроль за оборотом пестицидов и агрохимикатов. Они подлежат обязательной государственной регистрации, а ввоз незарегистрированных химических средств запрещен.

Основная цель деятельности департамента — защита территории республики от ввоза и распространения карантинных вредных организмов.