В Нарыне разводят верблюдов: можно получать до 400 килограммов мяса с особи

Житель села Тоголок Молдо Ак-Талинского района Нарынской области Бото Куронкеев (Күрөңкеев) занимается разведением верблюдов, численность которых сокращается и которые постепенно забываются в стране. Об этом сообщает Минводсельпром.

По его данным, это ремесло передавалось в семье из поколения в поколение.

«Отец занимался разведением верблюдов с 1980-х годов, а сегодня это дело продолжает его сын Бото Куронкеев. Разведение верблюдов — трудоемкое занятие, однако эти животные особенно хорошо приспособлены к условиям кыргызских гор. Они могут обходиться без воды до 40 дней, выдерживают морозы до −40 градусов и жару до +50 градусов. Кроме того, верблюды круглый год дают мясо и молоко, являясь ценными для использования в хозяйстве», — говорится в сообщении.

Фермер принимает меры по развитию верблюдоводства, распространяя животных не только по Нарынской области, но и в другие регионы, увеличивая их численность. Также планируется привозить из Монголии другие горные породы верблюдов.

По имеющейся информации, взрослый самец верблюда дает до 400-500 килограммов мяса. Кроме того, есть спрос на верблюжью шерсть. Из нее изготавливают различные изделия: одежду, одеяла, а также предметы с лечебными свойствами, которые поступают в продажу.

Эта инициатива способствует возрождению почти забытого верблюдоводства в стране и диверсификации животноводческой отрасли.