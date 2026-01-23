Строительство Западной объездной дороги Бишкека. Подписан меморандум

23 января в Национальном агентстве по инвестициям при президенте Кыргызской Республики подписан меморандум о сотрудничестве и взаимодействии по проекту государственно-частного партнерства «Строительство и эксплуатация Западной объездной дороги города Бишкек».

Документ подписали представители Министерства транспорта и коммуникаций КР, Национального агентства по инвестициям при президенте, мэрии Бишкека, ОАО «Элдик Банк», ОсОО «Бат Жет» и китайской компании China National Heavy Machinery Corporation.

Цель меморандума координация усилий сторон и развитие сотрудничества для реализации инфраструктурного проекта, направленного на улучшение транспортной логистики столицы и снижение нагрузки на улично-дорожную сеть Бишкека.

Стороны подтвердили заинтересованность в развитии партнерства на принципах равноправия, взаимной выгоды и прозрачности. Реализация проекта Западной объездной дороги рассматривается как важный шаг в развитии транспортной инфраструктуры столицы и привлечении инвестиций в экономику Кыргызской Республики.