Строительство шестиполосного моста Жибек-Жолу. Мэр поручил проверить качество

Мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев провел выездное совещание и ознакомился с работами на важных инфраструктурных объектах столицы. В рамках визита градоначальник посетил проспект Жибек Жолу, где строят мост через реку Аламедин, сообщила пресс-служба муниципалитета столицы.

В ходе осмотра выявлено, что установленные на объекте ограждения не соответствуют стандартам качества. Айбек Джунушалиев поручил в кратчайшие сроки расторгнуть договор с подрядной организацией.

Мэр также поручил проверить законность размещения объектов вдоль русла реки в зоне строительных работ и при необходимости принять меры в рамках законодательства.

Отмечается, что строящийся мост будет шестиполосным, это должно значительно улучшить транспортную пропускную способность данного участка. В рамках проекта предусмотрены зоны для организации парковочных мест для такси. По мнению городских властей, это позволит повысить удобство и безопасность дорожного движения.

Городские службы продолжат контроль за ходом строительства и качеством выполняемых работ на объекте.