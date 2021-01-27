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Общество

77-я годовщина снятия блокады Ленинграда. В Бишкеке прошел митинг-реквием

В парке Победы имени Даира Асанова прошел митинг-реквием, посвященный 77-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда. Участники митинга возложили венки к памятнику блокадникам.

По словам зампредседателя кыргызского общества блокадников Ленинграда Марата Кутанова, сегодня в Кыргызстане осталось всего 14 участников войны.

«12 из них проживают в Бишкеке, одна в Кара-Балте, одна женщина живет в городе Балыкчи. Всего во время блокады в Кыргызстан эвакуировали 16 тысяч людей, 3,5 тысячи — дети», — сказал он.

Отметим, блокада Ленинграда продолжалась 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го. Точное число ее жертв неизвестно. По разным данным, их от 400 тысяч до 1,5 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181347/
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