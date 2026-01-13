16:08
Общество
Сюжет: Генплан Бишкека

Станет ли улица Московская пешеходной. Ответ мэрии Бишкека

В ходе общественных слушаний по генеральному плану развития Бишкека до 2050 года жители столицы предложили сделать пешеходными улицы Московскую и Пушкина. В мэрии города опубликовали ответ на эту инициативу.

В муниципалитете пояснили, что улица Московская относится к магистралям общегородского значения и имеет одностороннее движение, функционируя в транспортной связке с улицей Токтогула.

«Закрытие улицы Московской может привести к ухудшению дорожной обстановки в центре города из-за перераспределения транспортных потоков и роста нагрузки на дублирующие улицы. В то же время возможность организации пешеходной зоны на улице Пушкина допускается. Такой вариант может быть рассмотрен при условии дополнительного согласования и принятия решения городскими властями», — говорится в сообщении.
