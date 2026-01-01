«Иронию судьбы, или С легким паром!» в Британии включили в список лучших фильмов

The Guardian включила «Иронию судьбы, или С легким паром!» в список лучших новогодних фильмов. Британская газета назвала картину Эльдара Рязанова одной из лучших для просмотра в длинные праздничные дни.

Критик Фил Хоуд подчеркнул, что речь идет именно об оригинальном фильме 1976 года, а не о его американском ремейке 2022-го «Ирония судьбы в Голливуде», который «многим уже сейчас трудно вспомнить».

«Путь истинной любви совершает множество нелепых поворотов, а главные герои разжигают славянскую меланхолию, часто доставая гитару и исполняя одну из потрясающих песен Микаэла Таривердиева», — говорится в материале.

В список The Guardian также вошли фильмы «Квартира», «Бульвар Сансет», «Сияние» Стэнли Кубрика, «Приключения «Посейдона», трилогия «Властелин колец», «Странные дни», «Дни радио», «Праздник», «Призрачная нить», «Когда Гарри встретил Салли...» Роба Райнера и другие.