Британская киноакадемия BAFTA назвала лучший фильм‍-2018

Британская академия кино- и телевизионных фильмов BAFTA назвала лауреатов премии 2018 года.

Картина режиссера Мартина Макдонаха «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) стала победителем в пяти номинациях, в том числе «Лучший фильм на английском языке» и «Лучший британский фильм».

Фото Joel C Ryan / Invision / AP . Режиссер Мартин Макдонах (слева), продюсер Питер Чернин, актеры Сэм Рокуэлл, Фрэнсис Макдормэнд и продюсер Грэхем Бродбент фильма-лауреата «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Снявшаяся в фильме Фрэнсис Макдорманд получила награду за лучшую женскую роль, актер Сэм Рокуэлл — за мужскую роль второго плана. Также британские академики отметили оригинальный сценарий картины.

Победителем в номинации «Исполнитель лучшей мужской роли» стал Гари Олдман. Он сыграл премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля в фильме «Темные времена» (Darkest Hour).

Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» проиграл в номинации «Лучший фильм не на английском языке» картине «Служанка» южнокорейского режиссера Панк Чхан-ука.